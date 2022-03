Jeon So Yeon xin lỗi vì đạo nhạc

Jeon So Yeon thừa nhận sự giống nhau giữa bài hát "SUN" do cô sáng tác và ca khúc "Wave" của ATEEZ. Cô xin lỗi vì tự ý thêm tên tác giả.

Ngày 28/2, nữ ca sĩ Jeon So Yeon ((G)I-DLE) và công ty quản lý Cube Entertainment đưa ra tuyên bố chính thức về tranh cãi đạo nhạc xoay quanh SUN, ca khúc được So Yeon sáng tác cho chương trình My Teenage Girl.

Cube cho biết sau khi đêm chung kết My Teenage Girl lên sóng, nhờ theo dõi tình hình, công ty nhận ra sự giống nhau về mặt giai điệu giữa SUN và ca khúc Wave của nhóm nhạc nam ATEEZ. So Yeon đã liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất ca khúc và gửi lời xin lỗi.

Trong thông báo chính thức, Cube cho biết họ thừa nhận sự giống nhau giữa hai bài hát, nên họ quyết định ghi nhận nhà sản xuất ban đầu trong tác quyền. So Yeon gửi yêu cầu đến công ty sản xuất để đề nghị thay đổi credit.

Jeon So Yeon thừa nhận sự giống nhau giữa bài hát cô tự sáng tác và ca khúc Wave. Ảnh: Marie Claire.

"Một giờ trước khi ca khúc phát hành, công ty quản lý của tác giả thông báo rằng họ phản đối điều này, nhưng chúng tôi đã gửi yêu cầu đến đơn vị sản xuất, nên bài hát tiếp tục ra mắt như kế hoạch mà không có sự cân nhắc ý kiến của bên công ty quản lý", Cube giải thích.

Cuối thông báo, Cube xin lỗi vì tự ý sửa đổi credit bài hát mà không có thảo luận cụ thể với tác giả. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để sự cố tương tự không lặp lại", công ty khẳng định.

My Teenage Girl là chương trình thực tế tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nữ. Jeon So Yeon đóng vai trò như huấn luyện viên tại chương trình. Cô sáng tác ca khúc SUN tặng các thí sinh để họ biểu diễn trong đêm chung kết.

Sau khi đêm chung kết lên sóng vào ngày 27/2, khán giả lập tức chỉ ra sự giống nhau giữa phần điệp khúc bài hát và ca khúc Wave. Trước đó, KQ Entertainment, công ty quản lý ATEEZ, thông báo rằng dù tên nhóm sản xuất của họ được liệt kê trong phần credit, họ vẫn chưa cho phép Cube sử dụng bài hát gốc hay tên tác giả.