Jennie và nước cờ của Hollywood

Nhờ sức nóng màn comeback gần đây với ca khúc "Pink Venom", vai diễn của Kim Jennie trong series truyền hình "The Idol" đang trở nên rất đáng mong đợi.

Với The Idol, HBO kỳ vọng sẽ lặp lại thành công tương tự như Game of Thrones và Euphoria - hai chương trình đã xác lập kỷ nguyên truyền hình với lượng người xem kỷ lục. Điều khiến The Idol trở nên độc đáo là sự góp mặt của ca sĩ kiêm nhạc sĩ The Weeknd (Abel Tesfaye) và đạo diễn Sam Levinson, người đã sáng tạo ra Euphoria.

Bộ phim gồm 6 tập, theo chân mối quan hệ phức tạp của thủ lĩnh một giáo phái (The Weeknd) và một ngôi sao nhạc pop đang lên (Lily-Rose Depp). Chứa nhiều hình ảnh cấm trẻ dưới 18 tuổi, nội dung phim có thể bị đánh giá là khiêu dâm với những buổi tiệc tùng thâu đêm cùng ma túy, theo đánh giá của Movieweb.

Vai diễn khởi động

Ngoài những gương mặt nổi bật, chương trình có sự góp mặt của dàn diễn viên, ca sĩ thực lực như Troye Sivan, Debby Ryan (Insatiable), Rachel Sennott (Shiva Baby)... Tuy nhiên, điều đang thực sự tạo nên tiếng vang đặc biệt và sức hút cho series lại tới từ một cái tên xa lạ với Hollywood, Jennie Kim. Cô nàng là thành viên của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BlackPink, được đạo diễn xác nhận sẽ đóng một vai chính.

Không quá ngạc nhiên khi vai diễn đầu tiên của Jennie trong một bộ phim truyền hình kịch tính lại có thể tạo được sự quan tâm lớn như vậy. Qua hai đoạn teaser ngắn đã công bố, có vẻ cô sẽ xuất hiện với tư cách là thành viên của dàn sao nhạc pop đình đám The Weeknd. Mặc dù chưa có nhiều thông tin cụ thể về nhân vật, trên thực tế, hơn nửa số bình luận về trailer bộ phim đều bàn tán những câu chuyện xung quanh cô nàng này.

Jennie và The Weeknd trước đó bị bắt gặp đi ăn tối cùng nhau.

Khai thác câu chuyện đào tạo các ngôi sao nhạc pop theo đúng nghĩa đen, sự tham gia của Jennie trong The Idol tạo cảm giác tự nhiên, không khiên cưỡng. Vai diễn của cô được chuyên gia đánh giá rất có thể sẽ là sự khởi đầu của một xu hướng mới tại Hollywood.

“Nhận được ủng hộ của đông đảo người hâm mộ xuyên suốt phần lớn các cuộc thảo luận trực tuyến về chương trình, điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các nhà làm phim tại kinh đô điện ảnh lớn nhất thế giới. Vậy nên, nếu chương trình thành công, đó sẽ là tiền đề cho sự ăn theo của các tác phẩm khác có nội dung tương tự”, Ryan Lattanzio nhận định.

Xu hướng tiếp cận mới

Việc thâm nhập thị trường giải trí Hollywood từ lâu đã là một giấc mộng cháy bỏng của rất nhiều nghệ sĩ châu Á. Năm 2012, SNSD trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên từng biểu diễn trên truyền hình ở Mỹ với ca khúc The Boys. Kể từ đó, việc các nhóm nhạc Hàn xuất hiện trên các chương trình như The Late Late Show with James Corden và Good Morning America ngày càng trở nên phổ biến. Đỉnh điểm là khi nhóm nhạc nam BTS tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào tháng 5 năm 2022.

Bên cạnh đó, trong hơn một thập kỷ qua, ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood thường xuyên bổ sung các tuyến nhân vật phụ gốc Hàn nhằm mở cửa cho thị trường điện ảnh này. Sở dĩ, một trong những khía cạnh độc đáo của văn hóa truyền hình và âm nhạc nơi đây là việc các thần tượng được kỳ vọng trở thành những nghệ sĩ đa tài. Không chỉ ca hát, họ còn là vũ công, diễn viên, nhân vật truyền hình, người mẫu thời trang hay gương mặt đại diện cho những thương hiệu đình đám trên thế giới.

Việc các ngôi sao Kpop xuất hiện trong các bộ phim hay chương trình truyền hình lớn không phải là chuyện hiếm. Đơn cử, bộ phim Hàn-Nhật nổi tiếng Broker là ứng cử viên sáng giá cho giải Phim quốc tế hay nhất tại Lễ trao giải Oscar năm nay, có sự tham gia của ngôi sao nhạc pop IU (Lee Ji-eun). Với sự nổi tiếng và được yêu thích toàn cầu của các ngôi sao Kpop, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các hãng phim nổi tiếng bắt đầu để ý tới họ.

Vai diễn của Jennie được dự đoán sẽ mở ra con đường tiếp cận Hollywood mới cho dàn sao K-pop.

Dễ thấy, việc tuyển chọn Jennie trong The Idol là một sự lựa chọn tiếp thị cực kỳ thành công, làm tăng vọt lượng khán giả theo dõi chương trình. Vì vậy, rất có thể, The Idol sẽ là khởi đầu cho một xu hướng mới ở Hollywood. Có thể mất một thời gian, nhưng chắc chắn rằng nhiều ngôi sao Kpop sẽ bắt đầu xuất hiện trên các bộ phim và chương trình truyền hình quốc tế trong tương lai.

Không ngoa khi kết luận rằng, The Idol rất có thể sẽ đánh dấu một bước ngoặt truyền thông Mỹ và Hàn Quốc.