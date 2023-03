‘Jennie thứ hai’ của YG là ai?

Màn thể hiện của nữ idol nhỏ tuổi được những người đứng đầu YG Entertainment khen ngợi. Giọng hát của cô bé được nhận xét vừa có sự ngọt ngào nhưng cũng đầy nội lực. Đặc biệt, trong video trình diễn ca khúc All My Friends của Snakehips, phong cách hát R&B của Ahyeon được thể hiện rõ nét qua màu giọng độc đáo. Thế nhưng, điều gây ấn tượng với phần lớn người xem lại là khả năng rap mạnh mẽ và đầy cá tính của cô bé 15 tuổi.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.