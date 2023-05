Jennie đang bị tấn công bằng những bình luận phản cảm

Sau khi video nắm tay V lộ ra, Jennie bị tấn công trên trang cá nhân. Nhiều người hâm mộ cũng tuyên bố quay lưng với hai thần tượng sau vụ việc.

“Tại thời điểm này, có thể nói chắc chắn tin hẹn hò giữa V, thành viên nhóm nhạc thần tượng hàng đầu BTS và Jennie là sự thật. Ít nhất người hâm mộ dường như tin điều đó. Nhìn những bức ảnh chụp chung, họ chẳng khác nào những cặp tình nhân”, đó là nội dung bài viết của tờ Star News.

Đêm 17/5, video được cho là Jennie và V nắm tay hẹn hò tại Pháp lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, nhiều bằng chứng cho thấy hai người trong video chính là V và Jennie. Trước đó, nhiều ảnh chụp chung của hai ngôi sao hàng đầu cũng lan truyền trên mạng xã hội nhưng công ty quản lý từ chối lên tiếng nên người hâm mộ vẫn cho rằng đó là sản phẩm photoshop.

Khi video được tung ra tối 17/5 lan truyền, chuyện tình cảm của thành viên hai nhóm nhạc hàng đầu gần như đã không chỉ còn là tin đồn. Lúc này, người hâm mộ chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một bộ phận chúc phúc hai nghệ sĩ. Số khác tức giận, tuyên bố dừng làm fan. Đáng sợ hơn, nhiều khán giả đang tấn công Jennie trên trang cá nhân.

Jennie bị công kích

Ngay khi video thân mật của V và Jennie nổ ra, đông đảo tài khoản mạng tấn công trang cá nhân của thành viên nhóm BlackPink. Hiện tại, dưới các bài đăng của Jennie ngập tràn những bình luận tiêu cực. Có tài khoản bình luận: “Tôi ghét bạn”, trong khi số khác bày tỏ sự chán ghét bằng nhiều icon khác nhau.

Jennie bị tấn công nhiều đến mức người hâm mộ đang cố gắng để lại bình luận động viên thần tượng và làm trôi đi những nội dung tiêu cực. Những tài khoản công kích nói trên không biết có phải fan của V hay không nhưng họ để hình đại diện là nam ca sĩ nhóm BTS. Do đó, dư luận cho rằng đối tượng công kích Jennie chính là fan của V.

Khi thấy các tài khoản được cho là cùng cộng đồng ARMY (tên gọi fan của BTS) tấn công Jennie, một người hâm mộ đã bình luận: “Tôi thật sự lấy làm tiếc vì fandom hành xử vậy. Họ thật tệ hại. Các bạn không có quyền quyết định thần tượng của chúng ta sẽ đi chơi với ai. Họ đã là người lớn rồi”.

V và Jennie vấp phải phản ứng tiêu cực vì tin hẹn hò.

Những gì Jennie đang chịu đựng cũng là tình cảnh của Taeyeon cách đây nhiều năm khi Dispatch đăng ảnh hẹn hò của trưởng nhóm SNSD với đàn em cùng công ty là Baehyun (EXO). Việc SM Entertainment sau đó xác nhận tin tức hẹn hò đã làm bùng nổ dư luận. Khi đó, Taeyeon đã chịu sự tấn công từ một bộ phận fan hung hãn của Baekhyun. Trong bài viết về Taeyeon khi cô lần đầu xuất hiện sau khi công khai hẹn hò, hầu hết bình luận là chỉ trích.

Phản ứng của fan với Baekhyun khi đó cũng không mấy khả quan. Theo Straits Times, người hâm mộ phẫn nộ, thậm chí đưa ra một bản kiến ​​​​nghị trực tuyến đòi Baekhyun rời nhóm. Nhiều người đã hô vang "kẻ phản bội" trong buổi ghi hình đầu tiên của Baekhyun từ khi hẹn hò. Một số bán đồ liên quan đến Baekhyun với giá thấp sau khi cảm thấy "bị phản bội" và "tức giận".

Trước phản ứng quá tiêu cực của người hâm mộ, Taeyeon đã phải lên tiếng xin lỗi. Theo The Korea Herald, Taeyeon viết: “Tôi biết tôi đã làm các bạn thất vọng. Các bạn có thể thất vọng, tức giận, thậm chí ghét tôi. Tôi chấp nhận điều đó và tôi muốn nói lời xin lỗi. Tôi biết các bạn đã bị tổn thương vì tin tưởng và ủng hộ tôi”.

Thời điểm tin tức lộ ra, Baekhyun đang là thành viên hot nhất nhì nhóm EXO. EXO khi đó cũng là nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop. Lịch sử Kpop cho thấy việc hẹn hò với những nam thần tượng đang nổi danh là rất mạo hiểm với ca sĩ nữ. Họ rất dễ bị tấn công bởi fan của ca sĩ nam.

Nhiều fan quay lưng với Taeyeon và Baekhyun khi họ công khai hẹn hò.

Tâm lý chiếm hữu thần tượng

Straits Times cho rằng lý do là Kpop phát triển văn hóa người hâm mộ. Các ca sĩ, đặc biệt thần tượng nam phát triển văn hóa fandom bằng những hành động gần gũi như trò chuyện, tổ chức buổi ký tặng… Do đó, người hâm mộ Kpop, đặc biệt fan nữ của các nhóm nhạc nam có thể trở nên chiếm hữu và ám ảnh với thần tượng của họ. Họ cũng chính là người nắm giữ quyền lực tối thượng và định đoạt tương lai của những siêu sao trẻ tuổi này.

Nhận thức được hậu quả nghiêm trọng của những mối quan hệ như vậy, các công ty quản lý thường áp đặt lệnh cấm hẹn hò đối với nghệ sĩ của họ. “Nếu người hâm mộ có thể nâng thần tượng lên vị trí cao, họ cũng có thể hạ gục anh ấy chỉ sau một đêm”, Straits Times viết.

Chuyên gia văn hóa Kim Sung Soo nhận định: “Khi người hâm mộ trở nên quá say mê với những người nổi tiếng yêu thích của họ, họ sẽ vượt quá ranh giới để trở nên chiếm hữu, như thể họ đang sở hữu thần tượng”. Theo chuyên gia văn hóa Kim Sung Soo, người hâm mộ coi những người nổi tiếng là vật sở hữu. Do đó, nếu thần tượng không làm theo những gì người hâm mộ muốn, họ sẽ phát điên.

Một người dùng trên cộng đồng trực tuyến Ilbe đã đưa ra lời dọa giết Mina của TWICE, với lý do có khả năng nữ ca sĩ đang trong một mối quan hệ. Công ty quản lý của TWICE, JYP Entertainment tuyên bố họ sẽ có hành động pháp lý.

Không lâu sau, một người đàn ông giấu tên gọi điện đến Sở cảnh sát Gangnam và cho biết anh ta có ý định đâm 6 thành viên trong nhóm Apink. Người đàn ông sau đó tự nhận là fan của Apink. Anh giải thích đe dọa nhóm nhạc là vì tức giận.

Trong cuộc điện thoại với truyền thông Hàn Quốc, người đàn ông chia sẻ anh rất buồn vì Apink xuất hiện trong một chương trình hẹn hò. Anh cho biết đã dành rất nhiều tiền để mua các sản phẩm của Apink, trong khi nhóm có quyền tự do hẹn hò với những người đàn ông khác.

Mina bị fan cuồng dọa giết khi lộ thông tin hẹn hò.

Người hâm mộ Hàn Quốc thường cho rằng họ đã nuôi nấng thần tượng của mình kể từ khi họ ra mắt và nói đùa rằng tài khoản ngân hàng của fan thuộc về các ngôi sao Kpop. Mặc dù những tuyên bố như vậy thường mang tính đùa cợt, nhưng chúng ám chỉ tư tưởng fan tự cho mình là người nuôi dưỡng và chăm sóc thần tượng.

Một số người hâm mộ thực sự bị cuốn theo niềm đam mê và cảm xúc mãnh liệt đối với nghệ sĩ, gây ra những cơn ghen tuông bất cứ khi nào nghệ sĩ yêu thích của họ tiếp xúc với người khác giới hoặc vướng vào scandal hẹn hò.

Không có gì sai với một mối quan hệ lãng mạn dựa trên sự đồng ý của cả hai. Ngay cả những người hâm mộ tức giận cũng biết rằng bản thân việc hẹn hò không phải vấn đề. Do đó, ngoài tính chiếm hữu, người hâm mộ còn đưa ra những lý do khác nhau để giải thích cho sự tức giận của họ. Chẳng hạn, các thần tượng có thể ảnh hưởng tới hoạt động nhóm hoặc họ thiếu chuyên nghiệp khi đặt cảm xúc cá nhân lên hàng đầu.

Đó là trường hợp của Dawn của Pentagon. Năm 2018, nam ca sĩ công khai hẹn hò HyunA. Đáng nói hai người hẹn hò từ trước khi Pentagon ra mắt và việc đó khiến fan của nhóm tức giận. Họ cho rằng Dawn chỉ là ca sĩ mới ra mắt nhưng không tập trung phát triển sự nghiệp, ảnh hưởng đến tương lai của Pentagon.

Chưa kể, việc hai người công khai mà không thông qua công ty quản lý Cube Entertainment được đánh giá thiếu chuyên nghiệp, vi phạm hợp đồng. Trước làn sóng tẩy chay của người hâm mộ, HyunA và Dawn bị đuổi khỏi công ty quản lý Cube Entertainment.

Trao đổi với The Korea Times, nhà phê bình Park Ji Jong nhận định hiện tại ngày càng có nhiều người hâm mộ coi chuyện hẹn hò là “việc riêng của thần tượng” và cổ vũ họ. Nhưng không tránh khỏi một số vẫn có thái độ cực đoan bởi người hâm mộ cảm thấy bị phản bội khi nghe tin thần tượng yêu thích của họ hẹn hò.

Do đó, chuyên gia chỉ ra thần tượng chỉ nên công khai hẹn hò khi đã có sự nghiệp đủ vững chắc và kiểm soát cảm xúc, ít nhất là trước công chúng.