Jennie bị thay thế?

Các thương hiệu từng hợp tác với Jennie đang dần thay đổi người đại diện. Việc này gây tranh luận trong giới quảng cáo Hàn Quốc.

Mới đây, tờ Salgoo News có bài viết liên quan đến lĩnh vực quảng cáo của Jennie. Bài viết mở đầu: “Sự chú ý của nhiều người đang đổ dồn vào thông tin cho rằng Jennie của BlackPink - người từng dẫn đầu giới quảng cáo - dần vắng bóng ở lĩnh vực này”.

Thương hiệu chọn người mới thay Jennie

Salgoo News chỉ ra Jennie từng là nữ hoàng quảng cáo và điều đó không thể bàn cãi. Jennie thậm chí xuất hiện nhiều đến mức công chúng thường nói: “Tôi không thể sống thiếu Jennie”.

Năm ngoái, quảng cáo cho Tambourines của nữ ca sĩ đạt được thành tích rực rỡ và trở thành một trong những video phổ biến nhất trên mạng xã hội vào thời điểm đó. Video được phát hành qua kênh chính thức của Jennie đã vượt qua 1,3 triệu lượt xem chỉ sau một ngày phát hành.

Giới truyền thông đã liệt kê những thương hiệu Jennie làm người mẫu như Vita 500, Hera, Chanel, Beauté Curly và nhận xét: "Có vô số thương hiệu Jennie làm người mẫu quảng cáo. Tuy nhiên, những thương hiệu này đang lần lượt thay người đại diện".

Về vị thế của Jennie trong thế giới quảng cáo, truyền thông Hàn Quốc cho biết: "Các nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 4 đang chiếm lĩnh thế giới quảng cáo với sự nổi tiếng điên cuồng của họ. Hậu quả là các quảng cáo của Jennie dần giảm đi".

Theo thông tin, Ace Bed thay đổi người mẫu của họ từ Jennie thành Park Bo Gum và Vita 500 ngừng tuyển dụng người mẫu sau khi hợp đồng với nữ ca sĩ kết thúc. Olens ban đầu được quảng cáo bởi tất cả thành viên của BlackPink, bao gồm Jennie nhưng gần đây thay thế bằng NewJeans.

Chuyên gia khẳng định Jennie vẫn giữ được đẳng cấp với các nhãn hàng nổi tiếng thế giới. Ảnh: ELLE.

Ngày 6/3, Lotte Chilsung Liquor phát hành video mới nhằm công bố nữ diễn viên Han So Hee là đại diện thương hiệu mới. Nhãn hàng này trước đó ký hợp đồng với Jennie.

"Chúng tôi sẽ thay thế người mẫu đại diện từ BlackPink Jennie sang nữ diễn viên Han So Hee. Nụ cười dịu dàng và hình ảnh sành điệu của Han So Hee phù hợp với đặc điểm nhận dạng thương hiệu của rượu soju. Ngoài ra, vẻ ngoài dễ gần và việc tích cực giao tiếp với người hâm mộ thông qua các phương tiện truyền thông xã hội của Han So Hee phù hợp với định hướng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi lần đầu chọn cô ấy làm đại diện hình ảnh”, tờ Salgoo News trích dẫn chia sẻ của nhãn hàng.

Salgoo News phân tích nhãn hàng từng làm việc với Lee Young Ah vào năm 2006, sau đó tới Goo Hye Sun, Lee Hyo Ri, Jo In Seong, Shin Min Ah và Suzy. Trong số đó, Lee Hyo Ri là người mẫu đại diện cho nhãn hàng suốt 5 năm (2007 đến 2012), còn Suzy gắn bó khoảng 4 năm, kể từ 2016. Sau Suzy, vị trí này được giao cho Jennie.

Theo Money Today, tháng 1 vừa qua, Ace Bed - công ty giường số 1 tại Hàn Quốc - đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng bị hủy niêm yết do không đủ yêu cầu đa dạng hóa cổ phiếu. Việc nam diễn viên Park Bo Gum trở lại làm người mẫu quảng cáo cho nhãn hàng tạo ra hiệu ứng tổng hợp và lập thành tích vững chắc vào năm 2022. Trong quý 3 năm ngoái, doanh thu tích lũy đạt 261 tỷ won và lợi nhuận hoạt động đạt 48,8 tỷ won. Nhãn hàng này trước đó cũng được quảng cáo bởi Jennie.

Giới quảng cáo tranh luận

Salgoo News chỉ ra việc Jennie có bị thay thế ở lĩnh vực quảng cáo trong nước hay không vẫn gây tranh luận. Bởi, nhiều chuyên gia cho rằng không phải Jennie bị thay thế, mà cô đã chuyển hướng sang mảng quảng cáo quốc tế - vốn lợi nhuận và vị thế cao hơn.

"Jennie thực sự đã chuyển hợp đồng quảng cáo sang các thương hiệu nước ngoài. Các quảng cáo của Jennie được phát hành năm 2023 là Chanel và Calvin Klein. Cả hai đều là thương hiệu toàn cầu. Chỉ hai tháng trước, Chanel đã treo bảng quảng cáo lớn có hình Jennie trong một trung tâm mua sắm ở Hong Kong. Tại Calvin Klein, ngay khi bộ ảnh của Jennie được tung ra, những sản phẩm cô ấy mặc cháy hàng. Điều đó chứng tỏ sức hút của Jennie”, chuyên gia nhận định với Salgoo News.

Jennie tạo trào lưu dán băng y tế khi dự Tuần lễ thời trang Paris 2023. Ảnh: @newsjennie.

Sinh năm 1996 và năm nay 27 tuổi, Jennie nhận được sự chú ý ngay khi ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ BlackPink của YG Entertainment vào ngày 8/8/2016.

Trong số người nổi tiếng ra mắt vào những năm 2010, Jennie có sức ảnh hưởng áp đảo trong lĩnh vực thời trang. Cô được đánh giá là hình tượng mà phái nữ muốn học hỏi sau ca sĩ Lee Hyori và diễn viên Jun Ji Hyun.

Jennie - người có ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và lợi nhuận của tất cả sản phẩm cô quảng cáo - đã giúp tăng doanh thu hơn 40% khi làm người mẫu độc quyền cho thương hiệu mỹ phẩm HERA. Cô được coi là người nổi tiếng có ảnh hưởng lớn đối với công chúng.

Vừa qua, Jennie khởi hành từ Sân bay Quốc tế Incheon đến Paris vào 6/3 để tham dự buổi trình diễn của Chanel. Cô làm đại sứ thương hiệu từ năm 2017. Vì bị thương ở gần mắt, thành viên nhóm BlackPink dán băng y tế khi xuất hiện ở sự kiện. Ngay lập tức, hình ảnh dán băng y tế trở thành trào lưu trên mạng xã hội.