Jason Nguyễn bị bắt về tội lừa đảo

Nguyễn Khánh Nguyên (còn gọi là Jason Nguyễn) vừa bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về cáo buộc lừa bán găng tay y tế.

Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên (32 tuổi, còn gọi là Jason Nguyễn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyên là người đại diện Công ty TNHH MTV Boowoo có trụ sở tại quận 1, TP.HCM.

Jason Nguyễn bị Công an TP.HCM khởi tố. Ảnh: FBNV.

Theo cảnh sát, tháng 5/2020, Jason Nguyễn quen một người đàn ông ngoại quốc tên Philip Leigh Mckenzie. Biết ông Philip có nhu cầu mua găng tay y tế để bán cho khách ở nước ngoài, Nguyên nói mình có nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove.

Sau đó, Jason Nguyễn lấy trên mạng một số hình ảnh về nhà máy sản xuất găng tay y tế, cắt ghép để có hình ảnh sản phẩm mang nhãn hiệu Boowoo Glove để gửi cho ông Philip.

Ngoài ra, anh ta còn thuê kho tại một khu công nghiệp ở Long An, đặt in 1.000 thùng carton và vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove. Sau đó, bị can mua 10 thùng găng tay y tế về đóng gói vào các thùng carton trên rồi quay video gửi cho đối tác.

Ngày 6/8, ông Philip ký hợp đồng đặt mua 10 triệu hộp găng tay y tế nhãn hiệu Boowoo Glove, đồng thời chuyển 57 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH MTV Boowoo.

Khoảng 2 tuần sau, ông Philip yêu cầu Nguyên giao trước 2 container găng tay y tế để chuyển cho khách hàng tại Mỹ nhưng bị can đã lẩn trốn.

Jason Nguyễn (32 tuổi, cựu du học sinh Singapore) từng là CEO của một số công ty. Anh ta được nhiều người biết đến khi còn là hot boy và có thời gian làm quản lý cho một hot girl có tiếng.

Ngoài ra, Jason Nguyễn cũng gây chú ý với các bài viết chia sẻ về kinh nghiệm về start-up, kinh doanh trên mạng xã hội.