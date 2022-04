Jared Leto - 'tắc kè hoa' của điện ảnh Hollywood

Khán giả mãn nhãn trước những cú biến hình ngoạn mục của Jared Leto trong phim điện ảnh. Để làm được điều đó, tài tử "Morbius" đã trải qua nhiều khó khăn và cố gắng.

Jared Leto được xem như tắc kè hoa của điện ảnh quốc tế. Anh luôn tạo bất ngờ với những pha biến hình cực kỳ đầu tư cho từng vai diễn, từ nhân vật phụ nữ chuyển giới Rayon trong Dallas Buyers Club (2013) đến hóa thân thành Joker ở Suicide Squad (2016). Trong đó, vai Rayon giúp anh thắng giải Nam phụ xuất sắc của Oscar.

Năm 2021, tài tử đóng vai người thừa kế Paolo Gucci trong phim về đế chế Gucci, House of Gucci. Cởi bỏ hình ảnh quyến rũ, thời thượng để nhập tâm thành người đàn ông trung niên hói đầu với lối ăn mặc sặc sỡ, Leto khiến người xem không thể nhận ra.

Jared Leto biến hóa ngoạn mục từ Dallas Buyers Club (trái) sang Suicide Squad. Ảnh: NPR/Warner Bros. Pictures.

Tác phẩm khoa học viễn tưởng mới nhất của Marvel - Morbius - cho thấy Leto thủ vai chính. Đó là một bác sĩ tự biến mình thành ma cà rồng trong nỗ lực tự chữa khỏi căn bệnh máu hiếm.

Ngày 18/4, phóng viên South China Morning Post có cuộc phỏng vấn với Jared Leto và lắng nghe anh chia sẻ sâu về những bộ phim vừa qua.

Bị đồng nghiệp xua tay vì nhầm là diễn viên phụ

"Morbius là tựa phim lớn với những cảnh hành động vui nhộn, phiêu lưu giả tưởng đã ngốn hàng đống bắp rang bơ của khán giả trong rạp", Jared Leto mở đầu bài phỏng vấn.

Nam diễn viên bày tỏ rằng Michael Morbius - kẻ thù mạnh nhất của Spider-Man - là vai diễn hoàn hảo đối với anh. Leto cảm ơn hãng Sony đã trao cho anh cơ hội thể hiện nhân vật quan trọng này.

"Cơ thể Morbius ốm yếu trong hành trình tìm ra thuốc chữa khỏi căn bệnh nguy hiểm. Sau đó, anh ta liều lĩnh tiêm huyết thanh do chính mình chế tạo và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thành thật mà nói, tôi rất thích chi tiết này", Leto chia sẻ.

Càng nghiên cứu kịch bản, Leto càng phát hiện nhiều điểm tương đồng với nhân vật Morbius trong cách sống, cách nói chuyện, tính cách và lối ứng xử. Và do vậy, anh hoàn toàn bị vai diễn thu hút.

Leto mô tả: "Morbius phảng phất nét buồn khó diễn tả. Anh ấy là nhà khoa học lỗi lạc nhưng lại sắp chết vì bệnh. Morbius đã làm việc cật lực để cứu lấy chính mình. Tuy nhiên, tất cả hy vọng đã nhường chỗ cho sự biến đổi khủng khiếp mà Morbius không bao giờ ngờ đến".

Bộ phim do Daniel Espinosa đạo diễn, ngoài Jared Leto còn quy tụ hàng loạt cái tên tài năng Michael Keaton, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris và Tyrese Gibson. Giới phê bình đánh giá diễn xuất của Leto là điểm sáng trong tác phẩm bị chê tơi tả cốt truyện phi lý và phần kỹ xảo yếu kém.

Tạo hình gây ám ảnh của Jared Leto trong Morbius. Ảnh: Dailysabah.

Trong khi đó, để vào vai Paolo Gucci, Leto đã trải qua một cuộc biến đổi hoàn toàn về thể chất và con người - đến mức khi bạn diễn Al Pacino lần đầu gặp anh trên trường quay, Pacino đã nghĩ Leto là một trong những vai phụ và xua tay đuổi anh đi.

Rõ ràng sự xuất hiện của Leto trong House of Gucci - bộ phim bị chính gia tộc Gucci ngoài đời thực chỉ trích vì hình ảnh kém sang - đã không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và nhà mốt Italy. 8 năm qua, Leto đại diện cho dòng nước hoa Guilty của Gucci và là đại sứ của Gucci trong các sự kiện giải trí. Leto đồng thời là bạn thân của Alessandro Michele, Giám đốc sáng tạo của hãng thời trang châu Âu.

Theo South China Morning Post, Leto hóa thân tốt đến nỗi khán giả khó hoặc ít nhận ra tính cách thật của nam diễn viên. Leto cũng thừa nhận mỗi lần đóng phim mới, anh đều có những trải nghiệm kỳ lạ. Tuy nhiên, sự thật là anh cũng rất khó nhập tâm vào nhân vật.

"Đôi khi, vào cuối ngày, thật không dễ dàng để thoát khỏi tính cách thật của mình. Bài học rút ra là hãy thư giãn, cố gắng đi chậm và nghiền ngẫm về nhân vật. Nhưng có những vai khiến tôi phải đi xa nhất có thể. Trong một số phim, tôi có cảm giác như bản thân đi đến trước vực thẳm", anh chia sẻ.

Việc ngồi thiền đã cho phép Jared Leto tách mình khỏi phiền nhiễu và những thứ cản trở cuộc sống, từ đó mới tập trung bước vào thế giới của nhân vật. "Đó là cách tôi đạt được sự bình yên và tĩnh lặng bên trong con người", anh kể thêm.

Luôn chuyển động để không lặp lại chính mình

Ngoài Morbius đang khởi chiếu ở rạp, Jared Leto sắp gặp lại khán giả qua loạt phim của Apple TV+ có nhan đề WeCrashed. Anh và minh tinh Anne Hathaway đóng chính phim này.

Jared Leto thủ vai Adam Neumann, nhà sáng lập người Mỹ gốc Israel và CEO của đế chế shared working-space WeWork trị giá hàng tỷ USD. 8 tập phim sẽ khám phá thất bại nghề nghiệp của Neumann cũng như hé lộ tham vọng của vợ anh, Rebekkah (Hathaway đóng), trong giai đoạn họ tiến gần đến sự điêu tàn tài chính.

Jared Leto rất vui khi Lee Eisenberg và Drew Crevello - hai nhà sản xuất của phim - không hoàn toàn tập trung vào thất bại của doanh nhân bất động sản nổi tiếng. Anh tự tin WeCrashed sẽ truyền tải những sắc thái khác nhau, đào sâu về nhân vật để hiểu và cảm thông thương họ nhiều hơn.

Jared Leto sánh đôi Anne Hathaway trong phim mới. Ảnh: Screen Rant.

"Loạt phim không phải bức ảnh đơn điệu, cũng không màu mẽ hoa mỹ như phim tài liệu. Nó là bức tranh sống động đầy ấn tượng về Neumann", nam diễn viên tiết lộ. Dù là trong phim hay ngoài đời thực, Leto vẫn hâm mộ những triết lý doanh nghiệp của Neumann ở việc tạo cơ hội cho người mới.

Khi vào vai nhân vật có thật, Leto cảm thấy anh có nghĩa vụ phải nghiên cứu, đào sâu, cố gắng đưa hình ảnh người đó lên màn ảnh với sự trang trọng và duyên dáng nhất có thể.

Jared Leto sinh ra và lớn lên ở Louisiana, Mỹ. Từ bé, anh đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được mẹ khuyến khích đăng ký học hội họa tại Đại học Nghệ thuật Philadelphia, sau đó theo đuổi diễn xuất và làm phim ở trường Nghệ thuật Thị giác tại thành phố New York.

Hiện ngoài đóng phim, anh còn duy trì sự nghiệp ca sĩ của nhóm nhạc Thirty Seconds to Mars do anh và anh trai Shannon thành lập từ năm 1998. Ban nhạc đã phát hành 5 album phòng thu với hai ca khúc A Beautiful Lie (2005) và This is War (2009) đạt doanh thu toàn cầu hơn 4 triệu bản.

"Sự nghiệp âm nhạc khiến tôi bận rộn, nhưng cực kỳ thích thú. Tôi cần tiếp tục di chuyển để không phải chứng kiến sự lặp lại mỗi ngày của bản thân. Đó là lý do tôi thường xuyên đi du lịch, lưu diễn. Khi bạn đến những nơi khác nhau, bạn sẽ gặp và tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Việc đó giúp tôi tăng vốn sống và luôn tràn đầy năng lượng", anh tâm sự với South China Morning Post.