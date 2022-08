Jang Dong Gun lần đầu xuất hiện sau 2 năm vướng scandal

Sau khi vướng bê bối tình dục, Jang Dong Gun dừng hoạt động nghệ thuật. Trong 2 năm qua, nam diễn viên kín tiếng, hiếm khi lộ diện trước công chúng.

Ngày 18/8, Insight đưa tin Jang Dong Gun và vợ là nữ diễn viên Go So Young dự sự kiện. Đây là lần đầu tiên tài tử Phẩm chất quý ông xuất hiện công khai trong ngành giải trí kể từ khi vướng scandal lộ tin nhắn mua dâm vào năm 2020.

Jang Dong Gun có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình. Anh được nhận xét gầy hơn trước đây, và để tóc dài lãng tử. Nam diễn viên và Go So Young hòa hợp, vui vẻ sau khi trải qua quãng thời gian căng thẳng quan hệ.

Jang Dong Gun và vợ tại sự kiện. Ảnh: Insight.

Tháng 1/2020, danh tiếng xây dựng gần 3 thập kỷ của Jang Dong Gun sụp đổ sau khi bị lộ tin nhắn tìm gái giải khuây, bình phẩm khiếm nhã về ngoại hình phụ nữ. Trước bê bối tình dục, anh được coi là người đàn ông mẫu mực bậc nhất showbiz Hàn với sự nghiệp thành công, đời tư trong sạch và cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Thời điểm đó, tài tử sinh năm 1972 không lên tiếng giải thích. Trong khi vợ anh là Go So Young khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân. Một nguồn tin thân cận tiết lộ Go So Young thất vọng và lạnh nhạt với chồng vì scandal trên.

Trước làn sóng tẩy chay của công chúng, Jang Dong Gun rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, lui về ở ẩn. Cựu phóng viên giải trí Kim Yong Ho tiết lộ tài tử mất ngủ trầm trọng, phải uống thuốc sau khi bê bối vỡ lở.

Cuối tháng 3, nam diễn viên đảm nhận vai trò chủ hôn tại lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin, nhưng không có bất kỳ hình ảnh về sự xuất hiện của Jang Dong Gun. Giữa tháng 5, Go So Young đăng ảnh vợ chồng tụ họp cùng Kwon Sang Woo. Jang Dong Gun có tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng hào sau khoảng thời gian khó khăn.

Jang Dong Gun sinh năm 1972, là ngôi sao hạng A, tượng đài của showbiz Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với các phim như Anh em nhà bác sĩ, Phẩm chất quý ông, The Coast Guard, Taegukgi: The Brotherhood of War, Typhoon.

Jang Dong Gun và Go So Young bén duyên từ đầu thập niên 1990 khi hợp tác trong Gió thổi khúc tình yêu. Năm 2010, họ tiến đến hôn nhân.

Sau đám cưới, Go So Young tập trung kinh doanh, mở thương hiệu thời trang bên cạnh việc chăm sóc hai con nhỏ. Trong khi Jang Dong Gun tất bật hơn với các dự án điện ảnh. Jang Dong Gun và Go So Young từng là gia đình kiểu mẫu trong giới giải trí Hàn Quốc.