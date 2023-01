James Gunn và toan tính tái khởi động DC

Bộ đôi James Gunn và Peter Safran khiến người hâm mộ tò mò trước những nước cờ mang tính đột phá. Cả hai đang lên kế hoạch phát triển Vũ trụ điện ảnh DC trong 10 năm tới.

James Gunn và toan tính khi tái khởi động DC. Ảnh: Parade.

Thế giới đang theo dõi sát sao các động thái từ James Gunn và Peter Safran trong quá trình cải tổ Vũ trụ điện ảnh DC (DCU). Tái khởi động Superman, tạm dừng Wonder Woman hay Black Adam, bộ đôi giám đốc điều hành đang dần hé lộ những toan tính khi gây dựng vũ trụ siêu anh hùng cho riêng mình.

Tương lai "The Flash" rộng mở

Trước loạt hành động được cho là "mạnh tay" từ James Gunn, The Flash vẫn là dự án duy nhất được đảm bảo. Trước đó, Loạt rắc rối mà Ezra Miller tạo ra trong năm 2022 đã phủ màn sương tối lên quá trình hậu kỳ và tương lai của The Flash. Tài tử từng vi phạm do gây rối trật tự và chống người thi hành công vụ.

Điều đó khiến ban lãnh đạo Warner Bros. khá khó chịu và dự tính sẽ sa thải Miller sau khi bom tấn được phát hành. Cuối cùng, nam diễn viên phải gửi xin lỗi tới ban lãnh đạo, đồng thời cho thấy sự cầu thị khi quay trở lại sản xuất hồi tháng 10 vừa qua.

Tương lai anh hùng "siêu tốc độ" của Ezra Miller tươi sáng sau loạt lùm xùm. Ảnh: Warner Bros..

"Tôi đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng trong khoảng thời gian gần đây. Tôi nhận ra bản thân đang gặp phải các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Hiện, tôi đang trong quá trình tự điều trị. Tôi cảm thấy hối hận và muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì những gì mình đã gây ra. Tôi cam kết sẽ sớm cải thiện để trở lại", Miller chia sẻ.

Những chuyển biến cho thấy dấu hiệu tích cực từ Ezra Miller được cho là đã khiến ban lãnh đạo Warner Bros. hạ hỏa. Tới khi James Gunn và Peter Safran trở thành giám đốc điều hành của DC, cả hai đã cùng thảo luận tương lai của loạt nhân vật trong đó có The Flash. Nhiều khả năng, Ezra Miller sẽ tiếp tục vào vai Barry Allen/The Flash thuộc Vũ trụ điện ảnh DC mà họ đang tái dựng, theo Variety.

Bom tấn The Flash được lấy cảm hứng từ sự kiện Flashpoint trong nguyên tác truyện tranh. Đây có thể là chính là chìa khóa để James Gunn tái khởi động lại toàn bộ Vũ trụ DC. Người hùng siêu tốc độ của Ezra Miller sẽ trở thành nòng cốt trong kế hoạch của James Gunn.

Mong đợi gì từ James Gunn?

Trước những loạt giả thuyết vô căn cứ, James Gunn phải lên tiếng đính chính rằng ngoài ông và Peter Safran không ai khác biết về chi tiết toan tính của họ là gì. Gunn mới chỉ ra những nước cờ đầu tiên và hứa hẹn sẽ còn nhiều điều thú vị chờ đợi người hâm mộ ở phía sau.

Những điều khán giả có thể tạm mong đợi đó là việc Gunn đang trong quá trình viết kịch bản cho dự án tái khởi động Superman. Theo đó, tác phẩm sẽ tập trung khai thác xoay quanh những vấn đề Clark Kent/Superman gặp phải thời niên thiếu. Việc để ngỏ Wonder Woman, Black Adam cho thấy Gunn nhận ra giá trị mà nhân vật cũng các diễn mang lại. Đồng nghĩa, bộ đôi giám đốc điều hành đang có những toan tính lâu dài cho các nhân vật.

James Gunn để ngỏ khả năng xây dựng một đế chế siêu anh hùng cho riêng mình. Ảnh: Variety.

James Gunn tuyên bố bản kế hoạch tái cấu trúc Vũ trụ điện ảnh DC hoạch định hướng đi trong một thập kỷ tới. The Suicide Squad (2021) phần nào cho thấy cách sự đa dạng và thú vị khi Gunn khai thác bộ nhân vật của DC.

Vũ trụ điện ảnh DC vẫn còn là một kho báu, một vùng đất màu mỡ đầy hấp dẫn đối với các nhà làm phim. James Gunn cùng Peter Safran được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho các siêu anh hùng đã trở thành thương hiệu như Superman, Batman, Wonder Woman hay Black Adam.

Trước James Gunn, không nhiều nhà làm phim sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng cho vị trí giám đốc điều hành của DC. Bộ óc sáng tạo của Gunn là điều Warner Bros. cần nhất lúc này để gây dựng đế chế điện ảnh cho riêng mình. James Gunn không chỉ gánh vác kỳ vọng từ người hâm mộ, đó còn là việc tiếp nối khối di sản đồ sộ của DC.