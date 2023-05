James Gunn: 'Marvel và DC không ghét nhau'

James Gunn cho rằng hai hãng phim siêu anh hùng không đối đầu như các đội bóng chày, mà có thể cùng nhau chiến thắng.

James Gunn và Chris Pratt - nam chính Guardians Of The Galaxy Vol. 3.

Khi Guardians Of The Galaxy Vol. 3 - dự án cuối cùng của James Gunn tại Marvel Studios và tương lai của ông ở DC Studios bắt đầu, vị đạo diễn nổi tiếng đập tan tin đồn hai hãng phim siêu anh hùng ghét nhau.

"Mọi người có niềm tin kỳ lạ rằng Marvel và DC ghét nhau hoặc bằng cách nào đó là hai cực đối lập. Nhưng đó không phải sự thật. Ý tôi là, công việc của chúng tôi như nhau và chỉ muốn thu hút khán giả đến rạp xem phim. Đó mới là điều quan trọng. Và tôi nghĩ, chúng ta làm việc cùng nhau vì mục tiêu ấy. Phim Marvel càng hay, phim DC càng hay. Càng nhiều phim DC chất lượng sẽ càng tốt cho phim Marvel", ông nhấn mạnh trên Yahoo Entertainment.

Theo đạo diễn, Marvel và DC không đối đầu nhau như "các đội bóng chày New York Yankees và Boston Red Sox". Ông nói trong cuộc chơi điện ảnh, không bên nào thất bại.

“Không chỉ một hãng chiến thắng. Có thể là cả hai đều thắng vì quan trọng là khán giả thích xem phim của Marvel và cả DC".

James Gunn khẳng định Marvel và DC không ghét nhau như lời đồn. Ảnh: Screenrant.

Khi được hỏi cảm giác thế nào khi điều hành DC Studios, nhà làm phim 57 tuổi phát biểu: "Không có gì lạ lẫm cả".

Trở lại tháng 10/2022, Variety đưa tin Gunn trở thành người đứng đầu mới của DC Studios cùng với Peter Safran. Bộ đôi tạo ra Vũ trụ DC mới bao gồm phim ảnh, truyền hình và trò chơi điện tử. Gunn phụ trách viết kịch bản và đạo diễn Superman: Legacy. Các phim sắp ra mắt khác của họ gồm Supergirl: World of Tomorrow, The Brave and the Bold.

James Gunn bước chân vào hai hãng phim trong thời gian dài. Hoạt động Marvel của ông kéo dài 11 năm với ba phim Guardians of the Galaxy, trong khi ông ra mắt ở DC với The Suicide Squad (2021) và hiện làm đồng điều hành của DC Studios.