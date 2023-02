James Cameron: Thanos đã đúng

Cha đẻ "Avatar: The Way of Water" tiết lộ ông đồng tình với quyết định xóa sổ một nửa số sinh vật trong vũ trụ.

James Cameron "cùng phe" với Thanos. Kể từ khi Avengers: Endgame (2019) ra rạp, nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra về việc liệu kế hoạch của Thanos có thực sự tồi tệ như người ta tưởng. Trong phim, gã Titan điên cho rằng tài nguyên là hữu hạn nên tăng trưởng dân số không kiểm soát sẽ dẫn tới cạn kiệt nguồn sống. Để ngăn chặn điều này, Thanos đã thu thập 6 viên đá Vô cực và búng tay xóa sổ một nửa số sinh vật sống trong vũ trụ. Trả lời phỏng vấn tạp chí Time, đạo diễn lừng danh James Cameron cho rằng mình đồng cảm với quyết định của Thanos. "Tôi nghĩ Thanos đã tìm ra một giải pháp khá khả thi. Vấn đề chỉ là sẽ không ai tự nguyện trở thành một trong số những người phải hy sinh đó", ông chia sẻ. Theo Movieweb, nhận xét của Cameron chủ yếu đặt trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và các cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu xảy ra ngày một nhiều. Là một người thẳng tính và gai góc, không ngạc nhiên khi Cameron coi việc xóa sổ một nửa dân số là "giải pháp khả thi" để giải quyết các vấn đề môi trường. Trước nay, bên cạnh vai trò đạo diễn, Cameron còn được biết đến là nhà hoạt động xã hội tích cực. Ông và gia đình đã áp dụng chế độ ăn thuần chay kể từ năm 2012. Lý tưởng của Thanos biến hắn trở thành phản diện đáng sợ nhất MCU, đồng thời cũng là phản diện được yêu thích nhất. Ảnh: Marvel Comics. Câu trả lời của James Cameron một lần nữa làm dấy lên tranh cãi. Thực tế, ngay từ thời điểm Endgame ra rạp, chủ đề "lý tưởng của Thanos" đã được khán giả toàn cầu đem ra mổ xẻ. Thậm chí, hashtag #Thanoswasright (Thanos đã đúng) trở nên phổ biến và lọt top trending trên các trang MXH. Nhiều người dùng phản đối gay gắt quan điểm này. Họ cho rằng đây là một quyết định bảo thủ và cực đoan, biến Thanos trở thành kẻ phản diện đáng sợ nhất lịch sử Vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng Thanos đã lựa chọn chính xác. Hành động của gã có thể gây phẫn nộ nhưng trên hết, nó là giải pháp cứu cánh cho vũ trụ trong bối cảnh ngày càng cạn kiệt tài nguyên.