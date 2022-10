Ngày 5/10, nguồn tin của Zing xác nhận Jack rời công ty quản lý sau 3 năm làm việc chung.

Jack đã rời công ty quản lý sau 3 năm trực thuộc.

"Jack và công ty quản lý đã hết hợp đồng, hai bên không tái ký", nguồn tin nói với Zing. Theo đó, Jack không còn trực thuộc công ty quản lý nghệ sĩ của DatVietVAC kể từ khi hai bên hết thời hạn hợp đồng.

Zing cũng đã liên hệ với quản lý gần nhất của Jack thời điểm nam ca sĩ hoạt động ở công ty, người này cho biết anh hiện không còn làm cho Jack.

Những ngày qua, nhiều người theo dõi đồn đoán về việc Jack đã rời công ty quản lý và tự thành lập công ty riêng. Fanpage và kênh video có tên J97 Entertainment bất ngờ xuất hiện.

J97 chính là nghệ danh được Jack sử dụng sau khi rời công ty quản lý của K-ICM vào năm 2019 và đầu quân cho DatVietVAC. Ở MV mới nhất ra mắt tháng 7 là Ngôi sao cô đơn, nam ca sĩ cũng sử dụng thêm nghệ danh J97 bên cạnh tên Jack. J97 được cho là viết tắt giữa nghệ danh Jack và năm sinh 1997.

Phóng viên Zing đã liên hệ với Jack nhưng anh chưa đưa ra phản hồi. Trong khi đó, phía công ty cũ của Jack chưa lên tiếng về thỏa thuận kết thúc hợp đồng của hai bên.

Jack từng nổi đình nổi đám với loạt ca khúc Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió. Ảnh: FBNV.

Jack sinh năm 1997, nổi tiếng từ bài hát Hồng nhan và sau đó là nhiều ca khúc kết hợp cùng K-ICM như Bạc phận, Sóng gió… Năm 2019, giữa Jack và công ty quản lý của K-ICM nảy sinh mâu thuẫn nên anh quyết định rời đi. Nam ca sĩ sau đó gia nhập công ty quản lý nghệ sĩ thuộc DatVietVAC. Nam ca sĩ xuất hiện trong một số chương trình do đơn vị này sản xuất như Sóng 22, Running Man Vietnam.

Tháng 8/2021, ồn ào giữa Jack và Thiên An - bạn diễn của nam ca sĩ trong nhiều MV - nổ ra. Khi đó, Thiên An thông báo có con gái đầu lòng với Jack. Theo người mẫu ảnh, trong lúc cô mang thai, bạn trai đã lừa dối, bắt cá 2 tay nên hai người chia tay sau 20 ngày con chào đời. Sau đó, Jack thừa nhận có con với Thiên An và nói lời xin lỗi. Anh cũng nói đã chu cấp cho Thiên An và con 5 triệu đồng mỗi tháng.

Giọng ca Sóng gió tạm dừng hoạt động từ đó đến tháng 7. Nam ca sĩ phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ngôi sao cô đơn vào 19/7. Tuy nhiên, Ngôi sao cô đơn đang vướng nhiều tranh cãi vì âm nhạc giống Blinding Lights, trong khi nội dung tương đồng cảnh phim Phi vụ triệu đô. Khán giả cho rằng hình ảnh trong MV cổ xúy hành vi bạo lực.