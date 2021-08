Jack được tìm kiếm nhiều nhất trên Google vì ồn ào tình ái

Theo dữ liệu của Google Trends, Jack là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong ngày 8/8 với hơn 200.000 lượt tra cứu, gấp đôi lượng truy vấn về Olympic Tokyo.

Tối 7/8, một tài khoản lên tiếng tố Jack bắt cá hai tay, hẹn hò với người này trong lúc vẫn mặn nồng với Thiên An - nữ chính MV Sóng gió. Thông tin thu hút sự chú ý của khán giả, trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều vượt trội vào khung giờ 23h56 ngày 7/8, theo dữ liệu của Google Trends.

Ngày 8/8, sự việc tiếp tục được đẩy lên cao khi tài khoản có tên Thiên An thừa nhận đã có con. Cô còn cung cấp cả giấy chứng sinh tại bệnh viện, trên đó ghi tên người cha.

Google Trends cho thấy từ khóa "Jack" tiếp tục đứng đầu xu hướng tìm kiếm của khán giả Việt Nam, với hơn 200.000 lượt tìm kiếm trong ngày, dữ liệu cao gấp đôi từ khóa đứng thứ 2 là "Thế vận hội mùa hè".

Tên Jack đứng đầu xu hướng từ khóa ở Việt Nam, với hơn 200.000 lượt tìm kiếm.

Dữ liệu từ Google Trends cho thấy mức độ quan tâm khán giả dành cho sự việc của Jack. Các từ khóa liên quan được liệt kê trong báo cáo dữ liệu gồm "Thiên An", "Jack Thiên An", "Thiên An và Jack", cho thấy dư luận có xu hướng tập trung vào mối quan hệ giữa Jack với người đẹp sinh năm 1998. Thiên An là nữ chính đóng 4 MV của Jack. Họ vướng nghi vấn tình cảm từ năm 2020.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự hoang mang đối với luồng thông tin chưa được xác thực về lời tố Jack có con với Thiên An, nhưng vẫn hẹn hò với hai cô gái khác là T.V. và T.Q... Nhiều ý kiến cho rằng sự việc không liên quan đến phạm trù pháp luật, nhưng phạm phải vấn đề đạo đức. Một số khán giả thậm chí so sánh Jack với Ngô Diệc Phàm - ngôi sao Trung Quốc đang bị điều tra vì đời sống bê bối.

Hiện, thông tin từ phía Thiên An và các cô gái khác trên trang cá nhân mới chỉ là chia sẻ một phía, Jack vẫn giữ im lặng. Trong khi đó, khán giả vẫn kêu gọi tẩy chay Jack cũng như các hoạt động liên quan đến nam ca sĩ, chẳng hạn chương trình Running Man bản Việt.

Jack là thành viên mới của Running Man mùa 2, chương trình đang tạm dừng ghi hình do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Game show được dự định lên sóng từ tháng 7, hiện nhà sản xuất hoãn lại, chưa xác định thời gian cụ thể.

Trên trang fanpage chính thức, khán giả để lại hàng nghìn bình luận yêu cầu chương trình loại Jack khỏi dàn cast. Ngoài tham gia game show, Jack còn là đại diện thương hiệu của một số nhãn hàng như điện thoại Vivo, bia Larue, ứng dụng VieOn.

Hiện Jack chưa lên tiếng về vụ việc. Zing liên hệ đơn vị quản lý của nam ca sĩ - công ty Đất Việt - cũng giữ im lặng. Về phía Thiên An, Zing đã liên hệ nhưng người mẫu đã khóa máy điện thoại, không nhận trả lời truyền thông và tuyên bố chỉ lên tiếng một lần trên trang cá nhân.

Thiên An đóng vai nữ chính trong các MV của Jack, gồm Bạc phận, Sóng gió, Sao em vô tình, Hoa vô sắc