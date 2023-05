IU bị tố đạo nhạc 6 ca khúc

Ngày 10/5, Sports Chosun đưa tin nữ ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc - IU bị tố đạo nhạc. Cụ thể, một công dân giấu tên đã đệ đơn lên Sở cảnh sát Gangnam, cho rằng IU (tên thật Lee Ji Eun) vi phạm luật bản quyền.

Bản cáo buộc chỉ ra 6 ca khúc nổi tiếng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ - gồm The Red Shoes, Good Day, Bbibbi, Pitiful, Boo và Celebrity - là là sản phẩm sao chép của các nghệ sĩ trong và ngoài nước.

"Cả 6 bài hát đều có sự tương đồng đáng kể với tác phẩm gốc, từ giai điệu đến hợp âm. Đặc biệt, với The Red Shoes, sự giống nhau rõ ràng tới mức khán giả có thể nhận thấy ngay từ lần đầu nghe. Các bài hát trên thường đạo ở phần intro (mở đầu), phần thu hút sự tò mò của khán giả để họ quyết định xem có nên nghe tiếp hay không", truyền thông Hàn trích nội dung đơn khiếu nại.

Vào năm 2013, khi ca khúc The Red Shoes được phát hành, IU đã vướng cáo buộc đạo nhạc vì bài hát có giai điệu gần giống với Here's Us của ban nhạc Đức - Nekta.

Người tố cáo IU bày tỏ thêm: "Tôi cảm thấy nên lên tiếng về sự thiếu nhận thức chung của công chúng cũng như thái độ thụ động của cơ quan tư pháp trong việc ghi nhận hành vi vi phạm bản quyền và tính toán mức độ thiệt hại".

Theo truyền thông, hành vi vi phạm luật bản quyền có thể bị khởi tố nếu có đơn khiếu nại. Trong trường hợp này, tác giả gốc (đối tượng bị đạo nhạc) nên là người trực tiếp tố cáo.

IU được mệnh danh "em gái quốc dân" tại Hàn Quốc. Cô không chỉ thành công với vai trò ca sĩ và nhận vô số giải thưởng âm nhạc mà còn nổi bật ở mảng diễn xuất. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 nổi tiếng với giọng hát nội lực, ngọt ngào. Cô được đông đảo người dân Hàn Quốc yêu mến nên mỗi khi phát hành ca khúc mới, IU đều thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc.

Đầu năm 2023, tờ Dispatch đưa tin Lee Jong Suk và IU hẹn hò. Công ty quản lý HighZium Studio của Lee Jong Suk lên tiếng xác nhận. Thông tin này gây xôn xao mạng xã hội bởi Lee Jong Suk và IU đều là ngôi sao hạng A, có lượng fan đông đảo.

