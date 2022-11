iPhone 14 tăng giá đến 6 triệu đồng

Do ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá và thiếu hàng, mới đây các chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple tại Việt Nam đã đồng loạt tăng giá iPhone 14 từ 500.000 đến 6 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Pro Max tại Việt Nam tại nhiều chuỗi bán lẻ đã tăng 500.000-6 triệu đồng. Ảnh: ShopDunk.

Sau hơn một tháng mở bán, iPhone 14 vẫn là dòng sản phẩm nhận được lượng quan tâm lớn từ người tiêu dùng Việt Nam. Dù Apple và các nhà phân phối tại Việt Nam đã đưa về nước nhiều đợt hàng lớn nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Theo ghi nhận của Zing vào ngày 18/11, các chuỗi bán lẻ đã đồng loạt tăng giá 2 mẫu máy được săn đón là iPhone 14 Pro Max 128 GB và 256 GB. Thậm chí tại một vài chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam, phiên bản màu tím có giá bán cao hơn khoảng 3-5 triệu đồng so với các màu sắc còn lại, tùy thuộc vào dung lượng.

Đồng loạt tăng giá

Giá niêm yết mới nhất của FPT Shop và F.Studio đối với dòng iPhone 14 Pro Max đã tăng 1 triệu đồng. Cụ thể, giá bán của iPhone 14 Pro Max trước ngày 18/11 là 33,9 triệu đồng và hiện tại là 34,9 triệu đồng.

Nguồn tin của Zing cho biết mức giá này mới được áp dụng từ 18/11, các đơn hàng đã đặt cọc trước thời gian này sẽ được giữ mức giá cũ cùng các chương trình khuyến mãi.

Các chuỗi bán lẻ đồng loạt tăng giá niêm yết đối với iPhone 14 Pro Max. Ảnh: Thúy Hạnh.

Mức giá niêm yết của iPhone 14 cũng cũng ghi nhận tăng tại nhiều AAR khác. Trong đó, 2 chuỗi bán lẻ có mức giá iPhone 14 tăng cao và chênh lệch lớn nhất là Minh Tuấn Mobile và ShopDunk.

Tại Minh Tuấn Mobile, iPhone 14 Pro Max phiên bản 128 GB và 256 GB đã tăng 500.000 đồng so với bảng giá chính thức vào tháng 10. Hiện tại, mẫu iPhone 14 Pro Max dung lượng 128 GB đang có giá 32,4 triệu đồng và 256 GB là 36,9 triệu đồng.

Trong đó phiên bản màu tím 128 GB và 256 GB giá đã tăng 3 triệu đồng. Cụ thể, iPhone 14 Pro Max 128 GB màu tím có giá 35,4 triệu đồng và 256 GB màu tím có giá 38,4 triệu đồng.

Mức chênh lệch giữa phiên bản màu tím với các phiên khác lên tới 4-6 triệu đồng tại ShopDunk. Vào 7/10, chuỗi này nhận đặt trước iPhone 14 Pro Max 128 GB và 256 GB lần lượt là 31,9 triệu đồng và 34,9 triệu đồng.

Tới hiện tại giá của iPhone 14 Pro Max 128 GB đang ở mức 32,8 triệu đồng và 256 Gb là 35,9 triệu đồng. Trong đó, phiên bản màu tím của dòng Pro Max 128 GB là 36,9 triệu đồng và 40,9 triệu đồng.

Theo ghi nhận thì các chuỗi bán lẻ như FPT Shop, Viettel Store, Hoàng Hà, Di Động Việt, ShopDunk đã tăng giá mẫu iPhone 14 Pro Max.

"Trong nay mai chúng tôi cũng sẽ phải tăng giá", đại diện một chuỗi AAR hiếm hoi chưa điều chỉnh giá chia sẻ.

Tăng vì tỷ giá

"Việc này chưa từng có tiền lệ, nguyên nhân cũng do các biến động từ thị trường như nhu cầu của khách hàng, tỷ giá USD, chi phí tăng cao và nguồn hàng đứt gãy", đại diện một chuỗi bán lẻ tiết lộ.

Vị này cũng chia sẻ sau đợt hàng iPhone 14 lớn về vào 16-22/11 vừa qua, nguồn cung sẽ đứt gãy hơn một tháng do không thể đặt thêm các lô hàng mới. Tình trạng này xảy ra do việc thiếu hụt hơn 100.000 nhân công tại nhà máy iPhone lớn nhất thế giới của Foxconn được đặt tại Trịnh Châu, Trung Quốc.

Nhà máy Foxconn tại Trịnh Châu là trọng điểm sản xuất iPhone của Apple. Ảnh: CNBC.

Theo China Newsweek, dù thiếu hụt lượng lớn nhân công nhưng số lượng tuyển dụng được khá hạn chế. Việc này đã khiến Foxconn buộc phải nhờ cậy đến chính quyền địa phương trong việc tuyển dụng.

Một số quận, thành phố kêu gọi người dân cũng như cựu chiến binh tham gia đội ngũ sản xuất. Thậm chí, họ còn tìm đến các trưởng thôn để nhờ tuyển dụng.

Hàng loạt nhân công đã rời nhà máy do tác động của Covid-19. Việc này đã khiến Apple bị đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất iPhone 14 và buộc phải đưa ra cảnh báo nguồn cung đối với dòng máy này vào hồi đầu tháng.

Đại diện Thế Giới Di Động nhận định nguyên nhân chủ yếu khiến các chuỗi đồng loạt tăng giá do chủ nguồn cung khan hiếm và tỷ giá hối đoái giữa VND/USD tăng cao.

iPhone hiện không được sản xuất trong nước mà nhập khẩu hoàn toàn. Do đó, nhà phân phối, đại lý phải nhập khẩu từ các nguồn hàng của Apple. Các nhà phân phối sản phẩm Apple tại Việt Nam đã nâng giá nhập không chỉ iPhone mà cả phụ kiện đối với AAR do tỷ giá USD tăng cao so với VND.

Cách tính giá nhập của đại lý dựa trên con số ngay khi nhận hàng từ nhà phân phối. Mức chi phí sẽ được tính dựa trên tỷ giá USD hiện thời.

Tuy nhiên, hệ thống bán lẻ vẫn sẽ trả cho phía cung ứng bằng Đồng Việt Nam, sau khi toàn bộ hàng hóa được phân phối đủ. Trong khi đó, phía nhà phân phối phải mua hàng từ đối tác ngoài nước bằng USD.