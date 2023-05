iPhone 14 Plus được lòng người dùng Việt

Đáp ứng tốt các tác vụ giải trí hàng ngày cùng mức giá hợp lý là những yếu tố đã giúp iPhone 14 Plus trở nên hấp dẫn hơn với người dùng Việt so với thời điểm mới ra mắt.

Nhiều người dùng Việt cho rằng iPhone 14 Plus đang đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Ảnh: Zollotech.

Chị Thu Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) đã chọn iPhone 14 Plus sau khi tham khảo về việc nên mua mẫu máy nào để lên đời từ iPhone 12 Pro Max. Chị Hương nhận định việc quyết định mua iPhone 14 Plus là đúng đắn vì mẫu máy sở hữu mức giá hợp lý cùng màn hình kích thước lớn.

Dần được lòng người dùng

"Do máy cũ của tôi là iPhone 12 Pro Max nên khi lên đời, nhiều bạn bè khuyên chọn iPhone 14 Pro Max để tiếp tục sử dụng dòng máy cao cấp. Nhưng vào thời điểm tháng 3, mức giá chênh lệch gần 6 triệu đồng giữa iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro Max đã khiến tôi chọn mẫu máy có giá rẻ hơn", chị Hương chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị Hương cho biết cảm thấy hài lòng sau gần 2 tháng sử dụng sản phẩm. Mẫu máy này đáp ứng tốt các tác vụ giải trí thường ngày và có màn hình lớn phù hợp với nhu cầu sử dụng của chị.

iPhone 14 Plus được lòng người dùng nhờ kích thước màn hình to và thời lượng pin tốt. Ảnh: Thúy Hạnh.

Không riêng chị Hương, anh Đức Cường (Bình Thạnh, TP.HCM) cũng có chung quan điểm sau khi mua iPhone 14 Plus.

Anh Cường chia sẻ đã từng cảm thấy khá bất tiện khi lên đời iPhone 14 Plus từ iPhone 13 Pro. Tuy nhiên, với màn hình kích thước 6,7 inch và thời lượng pin lâu, iPhone 14 Plus đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng chính là chơi game mobile của anh.

"Đang dùng quen máy có tần số quét màn hình 120 Hz nên việc chuyển sang thiết bị có tần số quét chỉ 60 Hz đã khiến tôi thấy không quen mắt. Tuy nhiên bù lại máy không bị mất giá quá nhanh như iPhone 14 Pro Max", anh Cường nói thêm.

Doanh số tăng trưởng

Dù iPhone 14 Plus không được người dùng Việt quan tâm vào thời điểm mở bán nhưng theo thống kê của các chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam doanh số của dòng máy này có xu hướng tăng sau các đợt giảm giá.

Ông Nguyễn Thế Kha, đại diện FPT Shop, cho biết theo thống kê của chuỗi vào tháng 4 và nửa đầu tháng 5 mẫu iPhone 14 Plus đang ghi nhận xu hướng tăng trưởng tốt, ở mức 15-20%.

Doanh số iPhone 14 Plus tại Việt Nam tăng trưởng nhờ giá giảm sâu. Ảnh: Thúy Hạnh.

Lý giải cho sự tăng trưởng này, ông Kha nhận định người dùng Việt vốn ưa chuộng mẫu iPhone với kích thước màn hình lớn 6.7 inch, bên cạnh đó việc điều chỉnh giá sản phẩm về mức thấp nhất kể từ khi ra mắt đã giúp mẫu máy này tăng sức hấp dẫn với người dùng.

"Trong giai đoạn thị trường ảm đạm, khi người dùng đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu thì iPhone 14 Plus đã đáp ứng tốt các tiêu chí màn hình lớn, thời lượng pin lâu", vị này chia sẻ thêm.

Tương tự tại Minh Tuấn Mobile, iPhone 14 Plus cũng ghi nhận xu hướng tăng trưởng sau nhiều lần điều chỉnh giá. Đại diện chuỗi này cho biết vào thời điểm mở bán iPhone 14 Plus kém hấp dẫn với người dùng Việt do giá thành cao. Tuy nhiên, việc các chuỗi bán lẻ điều chỉnh giá phù hợp với nhu cầu thị trường đã giúp doanh số dòng máy này ghi nhận những tín hiệu tích cực.

"Doanh số iPhone 14 Plus tại chuỗi trong nửa đầu tháng 5 tăng hơn 15% so với tháng trước", đại diện Minh Tuấn Mobile cho hay.

iPhone 14 Plus là mẫu máy được các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng do thị hiếu của người dùng Việt Nam luôn chuộng các mẫu máy màn hình lớn.

Tuy vào giai đoạn mở bán, sản phẩm này chỉ chiếm 1-5% tổng đơn đặt trước của 4 mẫu thuộc iPhone 14 series nhưng việc giảm giá sâu đã mẫu máy này được nhiều người dùng Việt quan tâm hơn. Hiện iPhone 14 Plus phiên bản 128 GB có giá thấp nhất là 21,49 triệu đồng tại các AAR, giảm 6,5 triệu đồng so với thời điểm tháng 10/2022.