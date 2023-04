iPhone 14 Plus đang bán tốt hơn iPhone 13 mini

Tuy được đánh giá là mẫu iPhone thất bại nhưng thống kê cho thấy iPhone 14 Plus đã ghi nhận doanh số tốt hơn so với iPhone 13 mini.

Dòng iPhone mini ghi nhận doanh số bán ra thấp trong 2 thế hệ iPhone liên tiếp, vì vậy Apple đã có thay đổi chiến lược. Ảnh: GregsGadgets.

iPhone 14 Plus từng là mẫu máy được các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng do thị hiếu của người dùng Việt Nam luôn chuộng các mẫu máy màn hình lớn.

Tuy nhiên vào giai đoạn mở bán, sản phẩm này chiếm 1-5% tổng đơn đặt trước của 4 mẫu iPhone 14 series. Sau 4 tháng mở bán, mọi số liệu trên toàn cầu cho thấy iPhone 14 Plus thất bại về mặt doanh số, tương tự những phiên bản iPhone mini trước đây.

Được đánh giá là thất bại nhưng báo cáo mới đây từ Display Supply Chain Consultants (DCSS) cho thấy iPhone 14 Plus đã góp phần giúp doanh số của dòng iPhone 14 tăng nhẹ và chứng minh Apple đã đúng trong chiến lược sản phẩm mới.

Vượt mặt iPhone 13 mini

Thống kê từ một AAR có thị phần đáng kể tại Việt Nam cho biết 14 Plus chiếm khoảng 6% trong tổng doanh số của dòng iPhone 14, trong khi đó iPhone 13 mini chỉ đóng góp vỏn vẹn chưa tới 3% đối với dòng iPhone 13.

Đại diện chuỗi này cho rằng Apple đã làm tốt chiến lược về dải sản phẩm và phân khúc giá mới giúp doanh số iPhone 14 series tốt hơn.

Cụ thể, iPhone 13 mini là mẫu máy có màn hình nhỏ, cấu hình mạnh. Hạn chế của sản phẩm này chính là việc thời lượng pin yếu vì vậy đa phần người dùng mua thêm nó để sử dụng như một chiếc máy phụ.

iPhone 14 Plus cho thấy Apple đã có sự chuyển đổi đúng về dải sản phẩm. Ảnh: Digital Trends.

Trong khi đó, iPhone 14 Plus có nhiều ưu điểm như cấu hình mạnh, màn hình to và thời lượng pin tốt. Cùng sở hữu màn hình to nhưng khác biệt về cấu hình và tính năng đã khiến lượng khách hàng lựa chọn mẫu iPhone 14 Pro Max lên tới trên 75%.

iPhone 14 Plus cũng được đánh giá chưa thực sự thành công trong giai đoạn mở bán khi lượng đặt cọc chỉ giao động 1-5% tại các chuỗi bán lẻ nhưng xét về cấu hình, tính năng cũng như mức giá chênh lệch so với iPhone 14 Pro Max thì đây vẫn là một sản phẩm đáng mua.

"iPhone 14 Plus không phải là phiên bản thay thế cho 13 mini mà là một thay đổi chiến lược về phân khúc giá, tính năng và cả về cấu hình của Apple" vị này nhận định.

Ngừng sản xuất phiên bản mini và chuyển qua Plus tưởng chừng lại là một chiến lược sai lầm của Apple nhưng báo cáo mới nhất từ DSCC cho thấy lượng màn hình xuất xưởng của phiên bản iPhone 14 Plus cao hơn 59% so với iPhone 13 mini trong cùng khoảng thời gian mở bán.

Điều này chứng minh quyết định của hãng là hoàn toàn chính xác. Báo cáo cũng cho thấy các lô hàng tấm nền của iPhone 14 series đã tăng 2% so với thế hệ tiền nhiệm. Xét về tổng lô hàng tấm nền đã được cung ứng, iPhone 14 Pro Max chiếm 36%, iPhone 14 Pro chiếm 28%, iPhone 14 chiếm 25% và thấp nhất là iPhone 14 Plus với 11%.

Kích cầu nhờ giảm giá

Hiện mức giá thấp nhất của iPhone 14 Plus đang là 22,29 triệu đồng, giảm 5,7 triệu đồng so với thời điểm mở bán.

Tỷ trọng doanh số của iPhone 14 Plus tại một AAR có thị phần lớn đang là 12%, tăng mạnh so với thời điểm mở bán. Bên cạnh đó, iPhone 14 là 15%, iPhone 14 Pro 13% và iPhone 14 Pro Max 60%.

Doanh số iPhone 14 Plus tại Việt Nam tăng nhờ vào chính sách giảm giá sớm. Ảnh: Apple.

Đây là kết quả của việc các chuỗi bán lẻ đã điều chỉnh giá của dòng máy này sớm theo nhu cầu thị trường chỉ sau 3 ngày mở bán. Vào 17/10/2022, các đại lý đã đồng loạt giảm giá mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus 1-4 triệu đồng so với mức giá niêm yết sau khi mẫu máy này ghi nhận lượng quan tâm thấp trong đợt mở bán đầu tiên.

Dòng sản phẩm này tiếp tục giảm giá 5 triệu đồng sau hơn một tháng mở bán do người dùng Việt chỉ quan tâm tới iPhone 14 Pro Max. Cụ thể, iPhone 14 Plus giảm 5 triệu đồng, ghi nhận mức giá 22,99 triệu đồng vào giữa tháng 11/2022.

Chính việc giảm giá sâu này đã giúp iPhone 14 Plus bật tăng doanh số 10-20% tại các AAR vào khoảng cuối tháng 11/2022.

Thậm chí vào thời điểm đó, đại diện một AAR tiết lộ không riêng iPhone 14 Plus, iPhone 14 khả năng cao sẽ rơi vào tình trạng hết hàng sớm do nguồn cung thấp, gần như không tăng thêm.

Ngoài ra một báo cáo vào hồi tháng 10 của The Information cho biết Apple đã tạm ngưng sản xuất model này trong khi chờ đánh giá lại nhu cầu thị trường. Trước đó, hai nhà cung cấp giấu tên còn cho biết sản lượng iPhone 14 và 14 Plus bị cắt giảm lần lượt là 70% và 90%.