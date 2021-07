iPhone 14 có thể được làm từ titan

iPhone 14 được dự đoán sẽ mang đến một số nâng cấp ấn tượng, bao gồm mẫu thiết kế khung máy bằng hợp kim titan.

Theo JP Morgan Chase, việc sử dụng hợp kim titan sẽ đánh dấu một trong những thay đổi lớn nhất đối với iPhone vào năm 2022. Ngoài ra, Foxconn sẽ là nhà sản xuất độc quyền khung titan cho các mẫu iPhone Pro.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple sử dụng titan. Một số mẫu Apple Watch và Apple Card đã được làm bằng titan, còn những chiếc iPhone mới nhất được làm bằng nhôm và thép không gỉ. Nếu thông tin này chính xác, iPhone 14 sẽ trở thành dòng iPhone đầu tiên được sử dụng vật liệu titan.

Apple Watch Series 6 được làm bằng Titan. Ảnh: Apple.

So với thép không gỉ, titan có độ cứng tương đối cao giúp chống trầy xước tốt hơn. Độ bền của titan còn có khả năng chịu được lực uốn cong. Titan cứng như thép nhưng lại nhẹ hơn 45%. So với nhôm, vật liệu này cứng gấp đôi nhưng nặng hơn 60%. Ngoài ra, chất liệu này có khả năng chống ăn mòn cao hơn so với nhiều hợp kim khác.

Tuy nhiên, vật liệu này có một số nhược điểm. Dầu từ dấu vân tay có thể dễ dàng để lại trên bề mặt titan và hợp kim titan trần, do đó dễ có hiện tượng dấu vân tay lem nhem trên thiết bị. Hơn nữa, độ cứng của titan cũng gây khó khăn trong việc gia công, ảnh hưởng đến thiết kế.

Dù vậy, Apple đã và đang nghiên cứu cách khắc phục được cả hai vấn đề này. Táo khuyết đang xem xét việc sử dụng lớp phủ oxit mỏng cho bề mặt kim loại có thể làm giảm đáng kể sự xuất hiện của dấu vân tay trên thiết bị. Ngoài ra, công ty cũng đã phác thảo một quy trình mang lại cho vỏ bọc titan một bề mặt có độ bóng cao để trông ấn tượng hơn.

Thêm một báo cáo từ JP Morgan Chase chia sẻ, ‌iPhone‌ của năm 2022 sẽ có những thay đổi về thông số kỹ thuật lớn hơn so với iPhone 13 năm nay, cho thấy rằng Apple đang đánh dấu năm 2022 là năm có nhiều thay đổi ngoạn mục đối với iPhone.

Báo cáo cũng đề cập đến tin đồn thị trường rằng Touch ID có thể quay trở lại iPhone trong năm nay hoặc năm sau. Cảm biến vân tay có thể được đặt ở nút bên cạnh hoặc ở dạng cảm biến trong màn hình .

Ngoài ra, các tin đồn khác cho thấy ít nhất một vài phiên bản iPhone trong năm 2022 sẽ không còn phần khuyết màn hình nữa. Thay vào đó, Apple áp dụng thiết kế lỗ đục vốn đã được sử dụng trong một số thiết bị Android.