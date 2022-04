iPhone 13 là smartphone bán chạy nhất của Apple

Tuy nhiên bản giá rẻ nhất iPhone 13 mini lại không được người dùng đón nhận, có doanh số thấp nhất trong các dòng iPhone 13.

iPhone 13 là mẫu smartphone bán chạy nhất của Apple trong những năm gần đây, theo báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Trong khi đó, người dùng lại không mấy mặn mà với phiên bản iPhone mini của hãng. Cụ thể, iPhone 13 mini có doanh số thấp nhất trong các dòng iPhone 13 khi chỉ chiếm 3% tổng lượng iPhone bán ra trong quý I/2022.

Theo MacRumors, 4 mẫu smartphone thuộc dòng iPhone 13 chiếm 71% tổng lượng thiết bị bán ra của Apple. Trong đó, chiếc iPhone 13 chiếm đến 38%. Tuy không bán chạy bằng iPhone 13 nhưng chiếc iPhone 13 Pro và Pro Max vẫn có doanh số khả quan hơn so với iPhone 13 mini.

Nhiều người dùng iPhone có xu hướng đổi điện thoại mới thay vì dùng chúng trong một thời gian dài như trước đây. Ảnh: Reuters.

Thị phần của iPhone 13 tăng so với cùng kỳ năm ngoái, khi dòng iPhone 12 chỉ chiếm 61% lượng smartphone của Táo khuyết. Do đó, có thể thấy iPhone 13 sở hữu con số ấn tượng hơn trên thị trường điện thoại di động so với người tiền nhiệm của mình, MacRumors kết luận. Thiết bị này thậm chí còn là iPhone bán chạy nhất trong những năm gần đây, đánh bại cả 2 thế hệ iPhone 11 và iPhone 12.

“iPhone 13 là dòng sản phẩm chiếm thị phần lớn nhất trong nhiều quý qua. Bằng chứng là 4 phiên bản iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max và 13 mini chiếm đến 3/4 doanh số trong quý I/2022. Trong khi đó, iPhone 12 chỉ chiếm 61% doanh số trong cùng kỳ năm ngoái, Josh Lowitz, đối tác và đồng sáng lập công ty CIRP, cho biết.

Báo cáo của CIRP cũng chỉ ra iPhone 13 mini không được người dùng đón nhận khi chỉ chiếm 3% tổng doanh số tại thị trường Mỹ. Có nhiều lý do khiến mẫu điện thoại này không được người dùng Apple ưa chuộng.

Theo công ty phân tích, hiện nay các chính sách thu cũ, đổi mới cho phép người dùng có thể chọn những mẫu smartphone cao cấp hơn mà không cần phải lăn tăn về giá bán. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng còn có xu hướng thay điện thoại mới liên tục.

Cụ thể, chỉ có 20% người được khảo sát cho biết họ sử dụng điện thoại trong vòng 3 năm hoặc hơn, trong khi đó, 47% cho hay họ sẽ chỉ dùng smartphone trong vòng 2 năm trở lại.

Theo CIRP, con số này tăng mạnh so với năm ngoái với 35% người dùng giữ điện thoại ít hơn 2 năm và 34% người sử dụng smartphone 3 năm trở lên.

iPhone 13 từng giúp Táo khuyết dẫn đầu doanh số smartphone toàn cầu vào quý IV/2021. Ảnh: Reuters.

“Người dùng iPhone gần đây không còn thói quen dùng điện thoại cũ trong thời gian dài nữa mà dần chuyển sang mua điện thoại mới”, Mike Levin, đồng sáng lập CIRP, chia sẻ.

Các mẫu iPhone màn hình nhỏ như 12 mini và 13 mini không được người dùng ưa chuộng từ những ngày đầu ra mắt, MacRumors nhận định. Những con số doanh thu ảm đạm càng chứng thực điều này.

Mặt khác, nhiều nhà phân tích còn chỉ ra nhu cầu mua dòng iPhone giá rẻ SE 3 cũng thấp hơn so với kỳ vọng của Táo khuyết. Báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu Wave7 cho biết iPhone SE 3 không được người dùng Mỹ mặn mà, thậm chí nhiều khách hàng còn không biết thiết bị này đã ra mắt.

Do đó, nhiều tin đồn tiết lộ gã khổng lồ công nghệ có thể sẽ “khai tử” phiên bản Mini trong dòng iPhone 14 sắp tới. Hãng sắp sửa chỉ cho ra mắt ‌iPhone 14‌, iPhone 14 Pro 6,1 inch và ‌iPhone 14‌ Max, ‌iPhone 14 Pro‌ Max 6,7 inch.