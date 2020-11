iPhone 12 mini với iPhone 5S đọ dáng

Cụm camera kép 12 MP trên iPhone 12 mini được làm to và nổi bật hơn so với camera 8 MP trên iPhone 5S. Mẫu iPhone mới được trang bị nhiều chế độ chụp ảnh như góc rộng, chân dung và đêm. Tốc độ lấy nét và chụp ảnh trên iPhone 12 mini nhanh hơn so với iPhone 5S.