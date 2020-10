Trải nghiệm nhanh chiếc iPhone 12 đầu tiên về Việt Nam

Nâng cấp nổi bật nhất trên iPhone 12 so với thế hệ trước là màn mình. Màn hình trên iPhone 12 có kích thước 6,1 inch, dùng tấm nền OLED thay cho IPS trên iPhone 11, giúp độ sáng và tương phản đều cao hơn. Trải nghiệm nhanh, iPhone 12 cho khả năng hiển thị thực sự tốt hơn so với iPhone 11 cả về màu sắc, độ sáng và chi tiết. Viền màn hình nhỏ giúp ngoại hình của iPhone 12 bớt thô kệch so với iPhone 11 hay đời trước là iPhone XR.