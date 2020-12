iOS sắp trang bị tính năng Android có từ lâu

Một tính năng quan trọng có thể được Apple mang lên iOS sau nhiều năm xuất hiện trên macOS và Android.

Theo AppleInsider, Apple đã được cấp bằng sáng chế cho công nghệ liên quan đến tính năng đa người dùng trên macOS và iOS.

Với tiêu đề “Cung cấp vùng bảo mật để hỗ trợ nhiều người dùng” (Provision of domains in secure enclave to support multiple users), bằng sáng chế này dành cho tính năng đa người dùng trên laptop và điện thoại.

Trong khi macOS đã hỗ trợ đa người dùng, rất có thể Apple đang phát triển tính năng tương tự cho iOS.

Tính năng đa người dùng sắp có mặt trên iOS? Ảnh: Popular Science.

“Một thiết bị có thể gồm nhiều mật khẩu và khóa mã hóa, những mật khẩu và khóa mã hóa có thể được liên kết với từng người dùng khác nhau trong hệ thống… Trước khi người dùng truy cập dữ liệu trên thiết bị, họ có thể phải xác thực qua màn hình đăng nhập”, bằng sáng chế mô tả.

Theo Forbes, đa người dùng là tính năng cần thiết cho những ai muốn tách biệt không gian làm việc, giải trí trên điện thoại, cho phép nhiều người sử dụng thiết bị mà không phải chia sẻ dữ liệu cá nhân. Tính năng này đã có mặt trên macOS và một số thiết bị Android.

“Để cho phép nhiều người dùng truy cập vào hệ thống xử lý dữ liệu, các khóa nhóm có thể được tạo thông qua tư cách thành viên trên hệ thống (quản trị viên, người dùng…) để kích hoạt các quyền truy cập khác nhau”, bằng sáng chế tập trung vào việc sử dụng bộ xử lý tách biệt - gọi là SEP (secure enclave processor) - để đảm bảo an toàn cho các hành động nhập/xuất.

Bằng sáng chế của Apple mô tả một con chip bảo mật chuyên dụng cho tính năng đa người dùng trên macOS và iOS. Ảnh: iMore.

Dù tính năng đa người dùng không phải mới xuất hiện, điều chú ý trong bằng sáng chế nằm ở cách kết hợp phần cứng và phần mềm giúp đảm bảo quyền riêng tư của từng tài khoản. Theo Forbes, có thể bảo mật là yếu tố khiến đa người dùng chưa xuất hiện trên iOS.

Bằng sáng chế còn cho biết mỗi tài khoản trên máy có mật khẩu riêng, thiết bị sẽ cố tình “làm chậm” việc nhập mật khẩu nếu bị nhập sai nhiều lần.

Năm 2013, Apple từng nộp bằng sáng chế liên quan đến bảo mật trong tính năng đa người dùng dựa vào trackpad và Touch ID. Tuy nhiên bằng sáng chế mới được mô tả chi tiết hơn, tập trung vào chip bảo mật và phần mềm để hỗ trợ tính năng đa người dùng.