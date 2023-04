Inter Milan lập kỷ lục tồi tệ tại Serie A

Trước khi thua Monza, đội bóng của HLV Simone Inzaghi cũng thua với tỷ số tương tự tại Giuseppe Meazza khi tiếp đón Juventus (20/3) và Fiorentina (1/4).

Vấn đề của Inter nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Trong 5 trận gần nhất tại Serie A, Inter đã tung ra hơn 100 cú sút trúng đích và chỉ ghi được hai bàn. Trong hai bàn ấy, có một pha lập công đến từ tình huống mở (open play) là bàn của Robin Gosens vào lưới Salernitana. Bàn còn lại từ quả phạt đền của Romelu Lukaku.

Các tiền đạo của Inter đang có phong độ tồi tệ. Edin Dzeko đã không ghi bàn nào trong 15 lần gần nhất ra sân cho Inter. Lautaro Martinez ghi 2 bàn trong 10 trận gần nhất, nhưng không bàn nào mang tính quyết định trong các trận thắng Udinese và Lecce.

Romelu Lukaku đã không ghi bàn từ tình huống mở ở Serie A kể từ trận gặp Lecce tại vòng đầu tiên mùa này. Joaquin Correa thì chìm trong cơn khát bàn thắng kể từ tháng 10 năm ngoái.

Với thất bại trước Monza, Inter tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH. Đội bóng của HLV Simone Inzaghi giành được 51 điểm sau 30 trận. Họ kém đội đứng thứ 4 AC Milan 2 điểm.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.