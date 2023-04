Indonesia thoát án phạt nặng từ FIFA

“Tôi chỉ có thể nói rằng Indonesia có thể tránh được sự trừng phạt nghiêm khắc là bị loại khỏi thế giới bóng đá. Nói cách khác, bóng đá Indonesia nhận thẻ vàng chứ không phải thẻ đỏ. Chúng ta có thể thi đấu ở SEA Games 32 vào cuối tháng này”, chủ tịch PSSI (LĐBĐ Indonesia), Erick Thohir phát biểu vào hôm nay (6/4).

Hôm 29/3, FIFA thông báo chính thức về quyết định tước quyền đăng cai VCK U20 World Cup 2023 của Indonesia. Đồng thời, FIFA cho biết sẽ quyết định về các biện pháp phạt PSSI trong thời gian tới. Động thái của FIFA được đưa ngay sau khi chính quyền Bali tuyên bố không tiếp đón đại diện cũng như đội U20 Israel đến vùng quản lý của mình.

Báo chí Indonesia đưa tin ông Erick Thohir bay tới Paris vào ngày 4/4 để gặp chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhằm thuyết phục cơ quan quản lý bóng đá thế giới không đưa ra án phạt với PSSI.

Bola cho biết, trong cuộc gặp với quan chức của FIFA, Erick Thohir đã trình bày cho FIFA một kế hoạch chi tiết về việc thay đổi nền bóng đá Indonesia theo chỉ thị của Tổng thống Joko Widodo, trong đó trọng tâm là đầu tư cơ sở hạ tầng bóng đá trên cả nước và nâng cao chất lượng giải vô địch quốc gia.

“Sau khi tôi truyền đạt thông điệp của Tổng thống Jokowi và giải thích kế hoạch chi tiết bóng đá của chúng tôi, FIFA chỉ đưa ra biện pháp xử phạt hành chính bằng hình thức đóng băng quỹ FIFA Forward, vốn dùng cho các hoạt động của PSSI”, ông Erick Thohir nói tiếp.

Theo Bola, khoản tiền mà FIFA hỗ trợ cho PSSI trị giá 5,6 triệu USD sẽ bị đóng băng. Trước đó, PSSI có kế hoạch dùng số tiền này để xây dựng một trung tâm huấn luyện tại Jakarta. FIFA sẽ nghiên cứu thêm kế hoạch mà chủ tịch PSSI đưa ra trước khi ra thông báo khác.

