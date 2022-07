Idol bất tài nay đã nổi tiếng toàn cầu

Từng bị đánh giá là idol bất tài thời điểm mới ra mắt, bằng sự nỗ lực và rèn luyện không ngừng, anh cả BTS đã từng bước khẳng định tài năng xứng danh nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu.

Câu chuyện theo đuổi đam mê của BTS hẳn không còn xa lạ với những người hâm mộ Kpop. Để có được thành công hiện tại, cả 7 thành viên đã phải trải qua không ít khó khăn. Mỗi người một hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau song họ đều có chung một mục tiêu theo đuổi nghệ thuật.

Jin là thành viên duy nhất của BTS khởi nghiệp âm nhạc từ con số 0. Ảnh: Naver.

Trong đó, anh cả BTS – Kim Seok Jin là thành viên duy nhất khởi nghiệp với con số 0. Dù không phải chịu áp lực từ phía gia đình, nam idol sinh năm 1992 lại gặp khó khăn hơn các thành viên khác khi không có nền tảng căn bản về âm nhạc.

Theo Rolling Stones, thành công đạt được hiện tại chính là kết quả xứng đáng sau những nỗ lực không mệt mỏi của Kim Seok Jin.

Khởi nghiệp thần tượng từ con số 0

Trong một bài phỏng vấn, Jin từng chia sẻ: “Trước khi trở thành thực tập sinh vào năm 20, 21 tuổi, tôi không quá hứng thú với ca hát. Bởi vậy, tôi chỉ bắt đầu học khi vào công ty. Dù không có nhiều kỹ năng, tôi đã làm việc thực sự chăm chỉ để thể hiện sự phát triển và tiến bộ trong giọng hát của mình”.

Theo Naver, Seok Jin ban đầu có ước mơ trở thành nhà báo. Nhưng anh đã thay đổi quyết định từ sau khi xem Kim Nam Gil diễn xuất trong Nữ hoàng Seondeok.

Thời trung học, Jin được SM Entertainment tuyển chọn trên phố. Thời điểm đó, vì sợ bị kẻ xấu lừa gạt, Jin đã thẳng thừng từ chối. Tiếp tục với dự định trở thành diễn viên, anh đăng ký và thi đậu Đại học Konkuk chuyên ngành Nghệ thuật - Diễn xuất.

Trong thời gian theo học tại đại học, anh được một nhân viên của công ty giải trí săn đón nhờ ngoại hình nổi bật. Thế nhưng lần này, người đại diện đến từ Big Hit Entertainment đã thuyết phục được Jin đến buổi thử giọng của công ty. Thời điểm đó, nam idol đang theo học diễn xuất nên thi tuyển vào công ty với tư cách là diễn viên.

Jin từng bị chê bất tài những ngày đầu debut.

Sau đó, sự thay đổi mô hình hoạt động của BTS từ ban nhạc thuần Hip hop sang nhóm nhạc thần tượng theo phong cách đường phố dẫn đến việc bổ sung các thành viên thuộc nhóm vocal bên cạnh bộ ba rapper RM, Suga và J-hope.

Và Jin chính là một trong 4 giọng hát được lựa chọn vào đội hình BTS.

Trong một chương trình thực tế kể về cuộc sống của BTS ở Mỹ, sao nam sinh năm 1992 chia sẻ lý do quyết định chuyển hướng từ diễn viên sang thần tượng là anh trai vốn yêu thích Hip hop. Vì thế, anh cũng muốn được tìm hiểu nhiều hơn về thể loại âm nhạc này với tư cách là thành viên của BTS – nhóm nhạc theo đuổi phong cách Hip hop.

Ngay từ xuất phát điểm, Jin đã thua kém thành viên khác. Việc rẽ ngang sang ca hát có thể coi là sự mạo hiểm đối với anh và cả công ty. Không nằm ngoài dự đoán, khi chính thức debut với vai trò là Idol vào năm 2013, anh cả BTS phải đối diện với áp lực chồng chất.

Trong những năm đầu hoạt động, anh luôn bị gắn mác “idol bất tài”, được chọn vào nhóm chỉ nhờ ngoại hình mà không có tài năng. Sự thiếu sót về khả năng vũ đạo khiến Jin bị xếp đứng ở vị trí chéo cánh cuối đội hình. Trong suốt thời gian dài, anh gần như không có thời lượng xuất hiện ở vị trí trung tâm dù đảm nhận vai trò đại diện hình ảnh của nhóm.

Hình ảnh của Jin bị đánh giá không phù hợp với nhóm. Ảnh: Naver.

Hơn nữa, giọng hát nhẹ nhàng của Jin cũng bị đánh giá không phù hợp với hình tượng mạnh mẽ mà nhóm hướng tới. Bởi vậy, phần hát của nam ca sĩ cũng không nhiều, thậm chí ít nhất trong BTS. Sự thiếu sót của Jin càng trở nên rõ rệt hơn khi ở trong một tập thể mà các thành viên đều vượt trội về tài năng. Bởi vậy, dù có thế mạnh ngoại hình, anh vẫn bị coi là "bình hoa di động" hay “lỗ hổng của BTS”.

Nỗ lực khẳng định màu sắc cá nhân

Tờ Rolling Stones nhận định thành công của Jin không phải do may mắn hay tự nhiên mà có. Để đứng được ở vị trí hiện tại, nam thần tượng 9X đã phải nỗ lực rèn luyện trong thời gian dài. Sự cố gắng thầm lặng của anh không chỉ khiến khán giả nể phục mà các thành viên trong nhóm cũng phải noi theo.

Em út BTS từng chia sẻ: “Anh ấy luôn cố gắng hết mình. Dù không chứng kiến toàn bộ quá trình luyện tập, anh Jin cho thấy sự tiến bộ từng ngày. Và mọi người thực sự bất ngờ về điều đó. Em nghĩ anh Jin là người cải thiện nhiều nhất. Anh ấy thực sự đã nỗ lực. Không nhìn thấy tận mắt nhưng em nghe người khác kể lại rằng anh Jin thường tự tập trong phòng khách sạn vào lúc đêm muộn. Em nghĩ anh ấy có tinh thần vững vàng ngay cả khi trong lòng vẫn có nhiều nỗi sợ hãi”.

Biết điểm yếu của bản thân là vũ đạo, ngoài những buổi tập với nhóm, Jin thường nhờ các thành viên chỉ dạy lại. Bởi không có năng khiếu sẵn có như hầu hết thành viên, anh cả BTS phải mất nhiều thời gian luyện tập hơn để đảm bảo theo kịp tiến độ của nhóm.

Jin đã cải thiện khả năng về mọi mặt sau thời gian dài nỗ lực.

“Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn các em để làm được những việc mà đối với họ là bản năng, là thế mạnh. Khi chúng tôi tập, đa phần họ chỉ cần học một lần đã có thể nhảy chính xác, nhưng tôi thì không. Tôi cố gắng nhiều hơn để không trở thành gánh nặng cho cả nhóm”, nam idol bộc bạch.

Cũng bởi tập luyện chăm chỉ, Jin thường là người nhớ động tác nhất trong BTS. Trong Run BTS, anh từng khiến các thành viên phải nể phục khi có thể đoán được nhanh và chính xác vũ đạo của từng bài.

Ngoài việc tập nhảy, Jin còn tích cực trau dồi kỹ năng thanh nhạc. Giọng hát của nam idol ngày một ổn định, thậm chí được đánh giá là thành viên hát live tốt và ít mắc lỗi nhất BTS. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy ở phần phân chia đoạn hát trong các ca khúc sau này của nhóm. Từ thành viên được chia câu ít nhất, Jin hiện đảm nhận những phần hát quan trọng trong bài. Thậm chí, có một số ca khúc, phân đoạn của anh còn dài hơn main vocal là Jung Kook.

Jimin từng chia sẻ về sự tiến bộ của Jin: “Khi nhóm thu âm cho album lần này, tôi cảm thấy sự khác biệt rõ rệt trong giọng hát của Jin. Tôi rất bất ngờ vì điều đó. Trước đây, anh ấy thường căng thẳng và tự ti vì chất giọng của mình. Nhưng giờ, tôi có cảm giác giọng anh ấy phù hợp với bất cứ thể loại nào. Mọi người đều đang dần tốt lên nhưng Jin là người tỏa sáng nhất”.

Tờ Kpop Inside từng ưu ái dành cho Jin biệt danh là “Giọng ca bạc” bởi sự hài hòa trong chất giọng và cách xử lý kỹ thuật. Truyền thông quốc tế cũng công nhận anh cả BTS là một trong những giọng ca thực lực nhất Hàn Quốc trong một thập kỷ qua. Giọng hát của anh đã chiếm được cảm tình của giới phê bình bằng âm sắc thanh thuần nhưng đầy cảm xúc.

Sự chăm chỉ, nỗ lực của Jin còn trở thành động lực cho các em noi theo. Các thành viên trong nhóm đều thừa nhận họ đã học hỏi được rất nhiều từ Jin cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Không chỉ tiến bộ về kỹ năng hát, nhảy, anh còn thử thách bản thân với việc sáng tác và viết lời ca khúc.

Awake – sản phẩm solo đầu tay của Jin trong album Wings được chính anh sáng tác bằng cả tâm huyết. Theo Slow Rabbit - nhà sản xuất âm nhạc của Big Hit, để có được phiên bản hoàn chỉnh cuối cùng, nam idol đã phải chỉnh sửa không dưới 20 lần. Và thành quả cho sự cố gắng của anh chính là sự công nhận và yêu thích của khán giả.

Hai năm sau, ca khúc solo thứ hai Epiphany ra mắt “mở đường” cho thành công của album Love Yourself: Answer. Với thể loại Pop Rock, màu sắc giọng hát của Jin càng được bộc lộ rõ rệt. Ca khúc là lời tâm sự về việc yêu thương bản thân. Qua ca khúc, nam ca sĩ thể hiện những nỗi suy tư về mối quan hệ đổ vỡ và bài học tình yêu mà anh nhận được. Theo Koreaboo, sau khi ca khúc phát hành, số lượt tìm kiếm Epiphany tăng vọt, giúp Jin thu về thành tích đáng nể.

Jin được khán giả và các thành viên yêu mến và tôn trọng. Ảnh: Twitter.

Năm 2020, Jin phát hành Moon do anh đồng sáng tác thuộc album Map of the Soul: 7. Với tiếng guitar xuyên suốt, bài hát mang đến giai điệu tươi vui, khác hẳn so với hai ca khúc trước đây. Bởi Moon chính là lời tri ân của nam ca sĩ gửi đến người hâm mộ. Ca khúc nhanh chóng nhận được nhiều cảm tình của công chúng, đạt thành tích tốt về mặt thương mại khi đứng đầu BXH iTunes của hơn 100 quốc gia.

Ngoài các ca khúc tự sáng tác, Jin còn thể hiện dấu ấn đặc trưng qua những ca khúc nhạc phim như Abyss, Yours, Tonight. Tuy số lượng bài hát anh tham gia với tư cách là nghệ sĩ solo chưa nhiều nhưng đều có sức hút mạnh mẽ với người hâm mộ.

Trang Kpop Inside cho rằng BTS đạt được thành công hiện tại không chỉ dựa vào tài năng, sự ủng hộ của khán giả mà còn nhờ sự đoàn kết của các thành viên. Trong đó, Jin đóng vai trò là anh cả luôn quan tâm, chăm sóc cho các em, cũng là người tạo bầu không khí cho cả nhóm. Chính sự khéo kéo, hài hòa trong các mối quan hệ đã giúp Jin ngày càng được mọi người yêu mến và quý trọng.