Hyundai Staria phiên bản xe buýt chở học sinh

Mẫu xe 7 chỗ Staria được Hyundai cải tiến thành chiếc xe buýt chở học sinh với 11 chỗ ngồi và có màu vàng rực rỡ.

Hyundai vừa giới thiệu tới công chúng tại Hàn Quốc mẫu xe chở học sinh có 11 chỗ ngồi dựa trên mẫu xe Staria.

Mẫu xe được đặt tên là Staria Kinder, chiếc xe buýt 11 chỗ ngồi (cũng có phiên bản 15 chỗ) nổi bật với màu vàng đặc trưng của loại xe buýt trường học. Xe được lắp các thanh đèn trên nóc, biển báo dừng cần thiết bật ra khi cửa mở.

Không gian bên trong được cải tạo nhằm tối đa sức chứa. Các ghế ngồi được sơn đen và vàng, có cả dây đai an toàn ở riêng từng ghế. Hyundai cho biết Staria Kinder bản 11 chỗ được trang bị thiết bị điều chỉnh dây an toàn trên tất cả các ghế để trẻ em có thể thắt dây an toàn đúng với chiều cao của mình.

Là mẫu xe chở học sinh Staria Kinder được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn chủ động gồm phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống tránh va chạm giao thông phía sau.

Hyundai Staria Kinder có hai phiên bản sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng và dầu diesel. Tại Hàn Quốc, các phương tiện giao thông như xe buýt chở học sinh chạy bằng khí hóa lỏng được chính phủ trợ cấp 7 triệu won (tương đương 5.880 USD ).

Người mua có thể nhận được mức chiết khấu lên tới 13 triệu won (tương đương 10.921 USD ) với xe chạy bằng động cơ diesel.

Nếu áp dụng trợ giá xe chạy bằng khí hóa lỏng (LPG), khách hàng có thể mua xe buýt với giá khoảng 20 triệu won ( 16.802 USD ). Mức giá cho Hyundai Staria Kinder bản 11 chỗ là 34,78 triệu won ( 29.219 USD ), phiên bản 15 chỗ có giá mức giá 37,48 triệu won ( 28.967 USD ).

Trước đó, hồi tháng 4 Hyundai đã công bố Staria, mẫu xe thay thế Starex đã rất quen thuộc với khách hàng Việt Nam. Xe có hai phiên bản dùng động cơ diesel dung tích 2.2L (175 mã lực, 431 Nm) đi cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp và động cơ xăng V6 dung tích 3.5L (268 mã lực, 331 Nm) cùng hộp số tự động 8 cấp.

Mẫu xe mang thiết kế lạ mắt, đặc biệt đầu xe bo tròn. Các chi tiết như cụm đèn pha, dải LED chiếu sáng ban ngày mang phong cách hoàn toàn mới. Trong khi đèn hậu dạng LED đặt dọc.