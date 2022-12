Hyundai Stargazer khởi đầu chậm, Ford Territory mở màn ấn tượng

Doanh số của Stargazer trong tháng đầu tiên không mấy ấn tượng, nhưng mẫu MPV này chưa phải là tân binh có màn chào sân kém nhất năm 2022.

Hyundai Stargazer có doanh số thấp thứ hai trong dải sản phẩm của Hyundai tại Việt Nam. Ảnh: Bối Hạ.

Mới đây, TC Group vừa công bố doanh số ôtô của tháng 11, trong đó đáng chú ý là số liệu bán hàng của "tân binh" Hyundai Stargazer thuộc phân khúc MPV bình dân.

Cụ thể, mẫu MPV cỡ nhỏ nhập khẩu từ Indonesia đã đạt doanh số 522 xe, thấp thứ hai trong nhóm ôtô du lịch mang thương hiệu Hyundai đang kinh doanh tại Việt Nam.

Cùng với Hyundai Stargazer, thị trường Việt trong tháng 11 còn chào đón sự góp mặt của hai tân binh khác bao gồm Ford Territory và Kia Carens.

Hai mẫu xe nói trên nhìn chung vẫn đạt mức doanh số mở màn khá hơn khi so sánh cùng Hyundai Stargazer. Nếu Thaco bán được 535 xe Kia Carens trong tháng đầu tiên thì Ford đã giao thành công 1.036 mẫu xe Territory thế hệ mới đến tay khách hàng.

Hiện, Hyundai Stargazer có giá niêm yết tại Việt Nam nằm trong khoảng 575-685 triệu đồng. Kia Carens được Thaco niêm yết trong khoảng 619-859 triệu đồng, còn Ford Territory có giá bán từ 822 triệu đồng đến 935 triệu đồng tùy phiên bản.

Ford Territory là tân binh ấn tượng nhất thị trường ôtô Việt Số liệu bán hàng trong tháng đầu tiên của các tân binh trên thị trường ôtô Việt (Số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn Ford Territory Kia Sportage Toyota Veloz Cross Kia Carens Hyundai Stargazer Hyundai Creta Suzuki Ertiga Hybrid Doanh số tháng đầu tiên xe 1036 744 649 535 522 54 42

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, Ford Territory đang là mẫu xe có màn chào sân ấn tượng nhất năm 2022 với doanh số tháng đầu tiên đạt trên 1.000 xe.

Trước đó, Kia Sportage, Toyota Veloz Cross, Hyundai Creta hay Suzuki Ertiga Hybrid chỉ đạt doanh số lần lượt 744 xe, 649 xe, 54 xe và 42 xe trong tháng đầu tiên mở bán.

Số liệu do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy toàn thị trường Việt Nam đã tiêu thụ tổng cộng 36.371 ôtô trong tháng 11, giảm 0,5% so với tháng trước và giảm đến 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó đã có 29.750 xe du lịch được giao đến tay khách hàng, bên cạnh 6.455 xe thương mại và 166 xe chuyên dụng.

Nếu tính từ đầu năm, toàn thị trường Việt Nam đã tiêu thụ tổng cộng 369.334 ôtô các loại, trong đó có 208.822 xe được sản xuất, lắp ráp trong nước cùng với 160.152 ôtô nhập khẩu nguyên chiếc từ các thị trường khác.