HyunA và Dawn thường cãi vã trước khi chia tay

Phóng viên Lee Jin Ho cho biết HyunA và Dawn mâu thuẫn từ cuối năm 2021. Họ thường tranh cãi, sau đó không nói chuyện với nhau.

HyunA và Dawn chia tay sau 6 năm hẹn hò.

Tối 1/12, tờ Herald Pop trích dẫn thông tin từ giới giải trí cho biết HyunA và Dawn nhiều lần chia tay rồi tái hợp trong quá khứ.

Theo đó, HyunA có tính cách tươi sáng và năng động hơn nhiều so với bạn trai. Do vậy, khi quen HyunA, Dawn cố gắng thay đổi để phù hợp với người yêu, đặc biệt về ngoại hình. Thời mới ra mắt, HyunA có hình ảnh khỏe khoắn, gợi cảm nhưng sau đó cô giảm cân, xăm mình và theo đuổi phong cách hoang dã, có phần quái dị hơn.

Trên Herald Pop, phóng viên giải trí Lee Jin Ho cho biết HyunA và Dawn nảy sinh mâu thuẫn từ cuối năm 2021. Họ thường xuyên cãi vã dẫn đến tình cảm phai nhạt. Có thời gian, hai ngôi sao thậm chí không nói chuyện với nhau và các nhân viên cũng biết điều đó.

Phóng viên chỉ ra khía cạnh kinh doanh và hoàn cảnh của Dawn cũng là lý do khiến hai người khó tái hợp. Ông nói: “HyunA và Dawn đã kiếm được khá nhiều doanh thu từ cuối năm ngoái đến nay. Nhưng do cấu trúc của thị trường thần tượng, họ chắc chắn dễ bị ảnh hưởng bởi việc hẹn hò, kết hôn... Đó là lý do đến nay họ chưa kết hôn. Hai người thậm chí mong muốn thành lập công ty mới độc lập thay vì ký hợp đồng với các công ty khác”.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định HyunA và Dawn khó tái hợp. Ảnh: Teen Vogue.

Ngoài ra, Lee Jin Ho cho biết: "Dawn sinh năm 1994 nên phải nhập ngũ vào năm sau. Vì hai người đã chính thức chia tay và Dawn sắp nhập ngũ nên rất khó để họ tái hợp".

Ngày 30/11, tờ New1 đưa tin HyunA và Dawn chia tay. Nữ ca sĩ đã xóa mọi hình chụp chung với Dawn trên trang cá nhân. Trong khi đó, Dawn vẫn giữ hình chụp của hai người. Nam ca sĩ thậm chí tuyên bố kiện những người tung tin HyunA phản bội anh.

HyunA (sinh năm 1992) và Dawn (1994) hẹn hò từ năm 2016 khi cùng hoạt động trong công ty Cube Entertainment. Mối tình của hai người từng bị khán giả phản đối bởi HyunA che giấu công ty quản lý và tự ý công khai chuyện riêng tư. Trong khi đó, Dawn hẹn hò từ trước khi gia nhập nhóm Pentagon. Việc họ hẹn hò khiến khán giả tức giận. Người hâm mộ cho rằng họ vô trách nhiệm và làm ảnh hưởng tới hoạt động của nhóm nhạc Pentagon.

Sau khi bị Cube Entertainment sa thải, HyunA và Dawn ký hợp đồng với công ty của PSY. Gần đây họ rời công ty. Đầu năm, Dawn cầu hôn HyunA bằng chiếc nhẫn gắn 7 viên kim cương.