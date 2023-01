Ngày 27/1, tờ News1 đưa tin Hyuna và Dawn tái hợp sau vài tháng thông báo chia tay. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với News1 thời gian qua, hai ngôi sao đồng hành ở các lịch trình trong nước cũng như nước ngoài. Cả hai quan tâm, chăm sóc lẫn nhau giống thời mới công khai hẹn hò.

Nguồn tin nói với News1: "Hai người không giấu giếm tình cảm họ dành cho nhau. Họ cùng nhau đến các buổi ghi hình và lịch trình nước ngoài". Thời gian qua, tin đồn hai người tái hợp liên tục rộ lên và gây bàn tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Hyuna phủ nhận.

Hyuna, Dawn bắt đầu hẹn hò năm 2016 và công khai năm 2018. Đầu năm 2022, Dawn cầu hôn Hyuna bằng chiếc nhẫn do anh tự thiết kế. Trong chương trình Radio Star của đài MBC vào tháng 7, Dawn thậm chí chia sẻ về kế hoạch kết hôn với Hyuna.

Tuy nhiên, họ công bố tin tức chia tay vào tháng 11/2022, sau 6 năm hẹn hò. Thời điểm đó, Hyuna viết trên trang cá nhân: “Chúng tôi đã chia tay và quyết định vẫn là bạn bè, đồng nghiệp tốt trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và cổ vũ chúng tôi".

Hyuna sinh năm 1992, ra mắt với tư cách thành viên của Wonder Girls vào năm 2007. Sau đó, nữ ca sĩ rời nhóm và gia nhập 4Minute. Cô còn hoạt động trong nhóm nhỏ Trouble Maker, Triple H đồng thời phát triển sự nghiệp solo.

Dawn (sinh năm 1994) ra mắt cùng nhóm Pentagon vào năm 2016. Anh cũng là thành viên của Triple H cùng Hyuna và Hui của Pentagon.

