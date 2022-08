HyunA và bạn trai rời công ty của PSY

HyunA và bạn trai Dawn gia nhập P Nation sau khi bị Cube Entertainment sa thải. Họ ký hợp đồng với công ty của PSY từ đầu năm 2019.

Ngày 29/8, Osen đưa tin HyunA và bạn trai Dawn thông báo rời công ty P Nation do rapper PSY thành lập. Công ty P Nation sau đó xác nhận thông tin trên.

“HyunA và Dawn đã góp phần giúp âm nhạc của P Nation trở nên màu sắc hơn bằng phong cách táo bạo, màn trình diễn độc đáo chỉ có ở họ. Niềm đam mê âm nhạc và sự quan tâm họ dành cho nhân viên cũng khiến hai người trở thành hình mẫu của mọi người. Tất cả thành viên của P Nation quý trọng những kỷ niệm đẹp khi làm việc với HyunA và Dawn. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ các hoạt động của họ trong tương lai”, đại diện P Nation thông báo.

Hơn một tháng trước đó, rapper Jessi cũng thông báo rời P Nation. Hiện công ty quản lý một số nghệ sĩ như PSY, Crush, Heize, D.Ark, Penomeco và Swings.

HyunA và Dawn rời P Nation sau hơn 3 năm.

HyunA (sinh năm 1992) ra mắt trong nhóm nhạc Wonder Girls và sau đó là 4Minute. Dawn (1994) từng là thành viên nhóm nhạc Pentagon. Hai người hẹn hò từ năm 2016 khi cùng hoạt động trong công ty giải trí Cube Entertainment. Hai năm sau đó, họ tự ý công khai mối quan hệ và bị công ty Cube Entertainment sa thải, chấm dứt hợp đồng. Tháng 1/2019, hai nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí của PSY.

P Nation đang bị điều tra sau khi một nhân viên tử vong. Văn phòng chi nhánh tỉnh Gangwon của Bộ Lao động Hàn Quốc đã tới khám xét trụ sở P Nation ở Seoul vào 9h30 sáng 25/8.

Theo Korea Times, nhân viên gặp tai nạn do làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng không được trang bị dụng cụ bảo vệ và các biện pháp an toàn. P Nation do rapper PSY thành lập và chiếm 60% cổ phần. Tuy nhiên, công ty hiện được một giám đốc họ Kim điều hành.