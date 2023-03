Hyuna đăng ảnh bán khỏa thân

My Daily đưa tin vào ngày 22, Hyuna đăng tải khoảnh khắc bán khỏa thân. Nữ thần tượng dùng tay che ngực, tạo dáng bên bông hoa. Bên cạnh lối trang điểm đậm, loạt hình xăm trên cơ thể cô gây chú ý.

Hình ảnh táo bạo của nữ ca sĩ đón nhận loạt ý kiến khác nhau. Nhiều người nhận thấy Hyuna đang gầy hơn, họ để lại bình luận khuyên cô chú ý sức khỏe. Số khác chỉ trích Hyuna vì những hình ảnh gợi cảm. "Chuyện gì đang xảy ra với cô ấy", "Tại sao cô ấy lại trở nên như thế này?", các ý kiến xuất hiện dưới bài đăng của Hyuna.

Mặt khác, nhiều người cảm thấy những hình ảnh này không quá xa lạ. Một bình luận cho rằng: "Hyuna vốn theo đuổi phong cách độc lạ, sao mọi người lại cảm thấy ngạc nhiên với hình ảnh này?".

Đây không phải lần đầu Hyuna vướng phải loạt ý kiến tranh cãi khi chia sẻ hình ảnh gợi cảm. Trong tháng 1, cô đăng tải khoảnh khắc chụp hình bán nude, để lộ lưng trần.

Sau khi chia tay Dawn, Hyuna xuất hiện với diện mạo khác lạ. Cô cắt tóc ngắn, nhuộm màu sáng. Bên cạnh đó, nữ thần tượng từng chia sẻ khoảnh khắc xỏ khuyên môi.

Hyuna, Dawn bắt đầu hẹn hò năm 2016 và công khai vào 2018. Đầu năm 2022, Dawn cầu hôn Hyuna bằng nhẫn do anh tự thiết kế. Tham gia chương trình Radio Star của đài MBC vào tháng 7, Dawn chia sẻ về kế hoạch kết hôn với Hyuna.

Bởi vậy, bộ đôi khiến khán giả ngạc nhiên khi thông báo chia tay vào tháng 11/2022, sau 6 năm hẹn hò. Đến tháng 1, News1 đưa tin cặp sao tái hợp.

Nguồn tin nói với News1: "Hai người không giấu giếm tình cảm họ dành cho nhau. Họ cùng nhau đến các buổi ghi hình và lịch trình nước ngoài". Trước tin tức tái hợp, cả hai không lên tiếng.

