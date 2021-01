Hyun Bin và Yoona trở lại trong hậu truyện ‘Nhiệm vụ tối mật’

Hyun Bin sẽ trở lại với vai mật vụ Triều Tiên Lim Cheol Ryeong trong phần hậu truyện của tác phẩm hành động - hài hước “Confindential Assignment”.

Theo Korea Herald, hãng CJ Entertainment thông báo nam diễn viên Hyun Bin sẽ trở lại với vai mật vụ Triều Tiên Lim Cheol Ryeong trong phần hậu truyện của tựa phim hành động - hài hước Confindential Assignment.

Confindential Assignment phát hành tháng 1/2017, xoay quanh một nhiệm vụ bí mật của cảnh sát hai miền Triều Tiên. Phim thu hút 7,81 triệu lượt khán giả Hàn Quốc tới rạp thưởng thức. Trong phim, Lim Cheol Ryeong nhận nhiệm vụ tới Hàn Quốc để truy bắt thượng cấp Cha Ki Seong - kẻ đã sát hại vợ và đồng đội anh.

Hyun Bin và Yu Hae Jin trong Confindential Assignment (2017). Ảnh: CJ.

Trong phần hậu truyện, nhân vật của Hyun Bin thêm một lần nữa trở lại Hàn Quốc để lùng bắt tên đầu sỏ tổ chức tội phạm người Triều Tiên. Lần trở lại này, chàng điệp viên đã quen với việc thực hiện nhiệm vụ bí mật tại miền Nam.

Trở lại cùng Hyun Bin trong hậu truyện Confindential Assignment là nữ ca sĩ Yoona và diễn viên Yu Hae Jin. Tài tử Yu Hae Jin thủ vai Kang Jin Tae - tay cảnh sát Hàn Quốc từng phối hợp với Lim Cheol Ryeong ở nhiệm vụ trước. Trong khi đó, nhân vật của Yoona vốn có cảm tình với Lim bấy lâu.

Phần hậu truyện đồng thời có sự góp mặt của nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn Daniel Henney và tài tử Jin Sun Kyu. Henney vào vai mật vụ FBI tên Jack. Anh là cộng sự của Lim và Kang trong nhiệm vụ triệt phá đường dây tội phạm. Còn Jin Sun Kyu sắm vai phản diện mà bộ ba đang truy đuổi.

Hậu truyện Confindential Assignment do Lee Seok Hoon làm đạo diễn. Tên tuổi anh được biết đến qua các bộ phim The Pirates (2014) và The Himalayas (2015). Phim dự kiến khởi quay vào tháng 2.