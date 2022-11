Hyun Bin giữ phong độ

Bước sang tuổi 40, Hyun Bin gây chú ý nhờ gương mặt góc cạnh, hình thể săn chắc. Anh tự tin thực hiện hầu hết cảnh hành động trong "Confidential Assignment 2".

Ra mắt năm 2017, bom tấn hành động - hài Confidential Assignment (Tựa Việt: Đặc vụ xuyên quốc gia) gây tiếng vang tại thị trường Hàn Quốc lẫn thế giới, đạt doanh thu "khủng" 57 triệu USD . Các trường đoạn hành động đẹp mắt, kết hợp với sự tung hứng ăn ý của bộ đôi "đũa lệch" Hyun Bin và Yoo Hae Jin là lý do mang đến thành công cho tác phẩm.

Họ lần lượt vào vai sĩ quan Bắc Hàn Lim Cheol Ryung và cảnh sát Nam Hàn Kang Jin Tae. Ở phần mới, hai anh em phải hợp đồng tác chiến để đánh bại tên trùm ma túy nguy hiểm Jang Myung Joon (Jin Sun Kyu). Cùng lúc, phía FBI cử đặc vụ Jack (Daniel Henney) tham gia, tạo nên sự kèn cựa giữa các phe hành pháp và mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Thành công của phim chủ yếu đến từ sự ăn ý của bộ ba nam chính.

Hyun Bin tích cực đóng phim sau kết hôn

Sau đám cưới viên mãn với Son Ye Jin, Hyun Bin vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Confidential Assignment 2 là phim điện ảnh đầu tiên ra mắt trong năm nay của anh.

Ở tuổi 40, Hyun Bin vẫn giữ vững phong độ với ngoại hình cuốn hút và diễn xuất chắc tay. Hình thể săn chắc là lợi thế giúp ông xã Son Ye Jin thực hiện mượt mà những pha hành động đẹp mắt trong phim. Theo nhiều nguồn tin, Hyun Bin tự thực hiện hầu hết cảnh mạo hiểm.

Hyun Bin tự thực hiện các cảnh hành động trong phim.

Ngoài ra, nếu ở phần một, nhân vật Lim Cheol Ryung thường xuyên mang nét lạnh lùng và khó gần, thì sang phần hai, nhà sản xuất đã khai thác thêm những khía cạnh cảm xúc hơn.

Tuyến tình cảm với cô em vợ Min Young (Yoona) của người cộng sự Hàn Quốc khiến vai diễn Cheol Ryung có chiều sâu và đa cảm hơn. Hyun Bin thể hiện những biểu cảm ngô nghê, bối rối khi được cô gái mới quen tỏ tình, nhưng lại hờn dỗi khi cô quay ngoắt sang quan tâm anh chàng Jack.

Trên My Daily, đạo diễn Lee Suk Hoon cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác cùng Hyun Bin và nhìn thấy sự cầu toàn của cậu ấy cho vai diễn. Nam diễn viên tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống trong quá trình làm phim".

Hình tượng đặc vụ lạnh lùng, có chút ngờ nghệch của Hyun Bin trong Đặc vụ xuyên quốc gia khiến nhiều khán giả liên tưởng tới chàng quân nhân Ri Jung Hyuk của Hạ cánh nơi anh - vai diễn nổi tiếng trong sự nghiệp của anh.

Có thể thấy, những năm gần đây, Hyun Bin thường lựa chọn những vai diễn có hình tượng khá tương đồng. Công bằng mà nói, người hâm mộ mong chờ một hình ảnh bứt phá hơn nữa của tài tử.

Màn tung hứng của bộ ba cảnh sát

Diễn xuất đồng đều của dàn sao hàng đầu như Hyun Bin, Yoo Hae Jin, Yoona,… trong Confidential Assignment 2 là yếu tố quan trọng thu hút lượng lớn khán giả ra rạp.

Không có ngoại hình nổi bật, siêu sao phòng vé Yoo Hae Jin - gương mặt của loạt tác phẩm nổi tiếng như The Pirates (2014), Luck Key (2016), A Taxi Driver (2017),... vẫn tỏa sáng bên cạnh hai bạn diễn mỹ nam. Diễn xuất duyên dáng và chân thực khiến khán giả khóc, cười theo sự dẫn dắt của anh.

Trả lời phỏng vấn trên The Korea Times, nam diễn viên dành lời khen ngợi Hyun Bin: “Hyun Bin vui vẻ và hài hước hơn ở phần này, chúng tôi dần thoải mái với nhau hơn trước. Tôi nghĩ tuổi tác khiến cậu ấy trở nên dễ gần hơn”.

“Hoàng tử lai” Daniel Henney gây chú ý khi tái xuất màn ảnh Hàn trong vai đặc vụ Jack, sau thời gian theo đuổi sự nghiệp ở Hollywood. Ngoại hình như tượng tạc và diễn xuất đậm chất Mỹ giúp Henney không lép vế khi đứng cạnh hai bạn diễn tên tuổi. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp sau 17 năm giữa anh và Hyun Bin kể từ phim truyền hình gây bão một thời My Name is Kim Sam Soon.

Daniel Henney không lép vế so với hai bạn diễn.

Bộ ba trái tính tạo nên nhiều màn tung hứng hài hước với những câu thoại dí dỏm, chọc ngoáy nhau. Từ mối quan hệ luôn đấu khẩu, ngờ vực, họ dần tin tưởng và sát cánh vì một mục tiêu chung.

Một nhân tố hút khán giả nữa phải kể đến Yoona trong vai em vợ của thanh tra Kang. Xét về diễn xuất, nữ diễn viên trẻ có phần lép vế bên cạnh các tiền bối gạo cội, tuy nhiên khá tròn trịa khi đặt trong kịch bản đơn giản của Confidential Assignment 2. Nét đáng yêu của cô nàng giúp cân bằng lại diễn biến căng thẳng của cuộc truy đuổi tội phạm trong phim.

Có thể thấy khi quá tập trung vào các cảnh quay hài hước hay nhằm tôn sắc vóc của dàn diễn viên, phần hai thiếu một kịch bản đủ lắt léo. Các tình huống nguy hiểm trong phim không mang sức mạnh rõ ràng, khi mà ba nhân vật chính vẫn thỏa sức vui đùa, khoe dáng. Chuyện tình không đầu, không kết giữa Lim Cheol Ryung và Min Young bị lạm dụng, khiến mạch phim lan man.

Ngoài ra, tuyến phản diện bị khai thác sơ sài. Diễn xuất giàu kinh nghiệm của Jin Sun Kyu giúp khắc họa sự điên rồ, máu lạnh của tên trùm Jang Myung Joon.

Song, nhân vật ngoài vẻ ngoài rùng rợn ra thì cách hành xử khá cảm tính, cục súc, khiến khán giả khó hiểu làm cách nào kẻ này có thể dẫn dắt cả một đường dây ma túy khổng lồ. Chưa kể, ở cảnh cao trào, tuyến phản diện tiết lộ lý do làm điều ác có phần khiên cưỡng, tạo cảm giác hụt hẫng cho người xem.