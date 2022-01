Hyomin (T-ara) đang yêu cầu thủ Hwang Ui Jo

Hyomin (T-ara) hẹn hò cầu thủ Hwang Ui Jo từ tháng 11/2021. Họ được người quen giới thiệu và từng du lịch chung tại Thụy Sĩ.

Ngày 3/1, tờ Sport Chosun đưa tin Hyomin và Hwang Eui Jo đang hẹn hò. Họ được người quen giới thiệu và chính thức trở thành người yêu vào tháng 11/2021. Họ đang yêu xa vì Hwang Ui Jo chơi bóng tại Girdin Bordeaux, Pháp. Hyomin thường xuyên sang châu Âu để thăm bạn trai. Hai người từng du lịch chung tại Thụy Sĩ vào tháng 12/2021.

Hai ngôi sao hẹn hò từ tháng 11/2021.

Ngay sau đó, tờ Dispatch tung ra loạt ảnh hẹn hò của hai ngôi sao tại Thụy Sĩ. Tờ Dispatch cho biết thêm khi Hwang Ui Jo bị chấn thương vào tháng 10/2021, Hyomin đã an ủi giúp anh vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất.

Một người thân cận với hai ngôi sao tiết lộ với Dispatch: “Hwang Ui Jo và Hyomin rất hòa hợp. Họ không chỉ là người yêu mà còn như bạn thân thiết”.

Đại diện của Hwang Ui Jo và Hyomin xác nhận thông tin hẹn hò với tờ Dispatch. Họ cho biết hai ngôi sao đang ở giai đoạn tìm hiểu và phát triển tình cảm tốt đẹp.

Hình ảnh hai ngôi sao hẹn hò tại Thụy Sĩ. Ảnh: Dispatch.

Hyomin ra mắt cùng T-ara vào năm 2009. Nhóm nhanh chóng nổi tiếng và dẫn đầu cơn sốt nhạc retro nhờ những ca khúc như Like The First Time, Bo Peep Bo Peep, What's Wrong, Roly Poly… Sau đó, nhóm bị tẩy chay vì vướng scandal liên quan đến cựu thành viên Hwa Young. Tháng 11/2021, nhóm trở lại với album mới Re: T-ARA.

Hwang Ui Jo (sinh năm 1992), kém Hyomin 3 tuổi. Anh ra mắt tại giải K-League Seongnam vào năm 2013. Anh được mệnh danh Vua phá lưới tại Á vận hội 2018 ở Jakarta. Anh ghi 9 bàn sau 7 trận và giành huy chương vàng cho Hàn Quốc. Anh hiện là tiền đạo chủ lực của FC Bordeaux. Anh đã ghi 16 bàn chỉ riêng trong năm 2021.