Hwasa: ‘Tôi bị chê nhân cách vì mặc đồ hở’

Hwasa cho biết lời bài hát "Maria" được cô viết từ những khó khăn trong cuộc sống và công việc. Nữ ca sĩ thường bị chỉ trích vì mặc đồ hở, trang điểm đậm.

Ngày 10/3, Hwasa là khách mời trong chương trình Stopping On The Road Once In A While của đài KBS2. Trong chương trình, Hwasa chia sẻ về quá trình viết lời cho ca khúc Maria và những mục tiêu trong công việc.

Thành viên nhóm Mamamoo tâm sự: “Tôi bị chê nhân cách vì trang điểm quá đậm hoặc mặc quần áo hở hang. Họ muốn thấy tôi bị tổn thương và thất bại. Vì vậy, qua bài hát Maria, tôi viết về những khó khăn phải đối mặt".

Theo Hwasa, những ngày này, cô suy nghĩ về các vấn đề của xã hội theo cách riêng. Nữ ca sĩ khẳng định cô luôn là kẻ nổi loạn và có sự bất mãn âm ỷ trong lòng.

“Tôi chỉ muốn được như hiện tại, nhưng đôi khi vẻ bề ngoài trở nên quá quan trọng và khiến tôi bị dao động. Tôi không thể biểu đạt rõ ràng nhưng luôn có một kẻ nổi loạn trong tôi”, nữ ca sĩ nói.

Hwasa thường gây tranh cãi về trang phục.

Chia sẻ thêm về bài hát Maria, thành viên nhóm Mamamoo cho biết ban đầu cô không hiểu ca khúc nói về điều gì. Hwasa cho rằng lời bài hát chung chung và được giới trẻ ngày nay hay hát.

"Nhưng khi tôi chú ý hơn tới bài hát, tôi nhận ra những người ở độ tuổi 20 đang thể hiện nỗi đau trong trái tim họ theo cách này. Họ hành động như thể không bị tổn thương. Tôi đang ở năm thứ 8 của sự nghiệp. Tôi tin mình đã làm tốt nhất những gì có thể. Vì vậy tôi không có gì phải xấu hổ về sự nghiệp của mình cho đến nay. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa hoàn thiện. Tôi khát khao trở thành một nhạc sĩ giỏi hơn", Hwasa bày tỏ.

Hwasa sinh năm 1995, là em út kiêm giọng ca chính của nhóm nhạc Mamamoo. Cô thường trở thành tâm điểm chú ý và gây tranh luận vì phong cách thời trang gợi cảm. Hwasa từng bị chỉ trích vì không mặc nội y ra sân bay hay xuất hiện với bộ bodysuit đỏ ở MAMA 2018...

Hwasa chia sẻ cô thường tự chọn trang phục và không biết khi nào nó trở nên quá hở hang.

“Tôi thực sự không thể biết khi nào mọi thứ đang quá mức. Những người xung quanh thường kiểm soát điều này bằng cách nói với tôi khi mọi thứ đi quá xa. Tôi nghĩ họ cho rằng phần dưới của bộ trang phục của tôi hơi quá”, nữ ca sĩ tiết lộ.