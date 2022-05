Hwasa - nữ ca sĩ bị khán giả ghét bỏ vì mặc quá sexy

Hwasa thừa nhận cô tổn thương khi bị công chúng chỉ trích. Nữ ca sĩ nhiều lần trở thành tâm điểm gây tranh cãi vì gu thời trang táo bạo.

Hwasa nổi tiếng với giọng hát nội lực nhưng nữ ca sĩ cũng nhiều lần gây tranh cãi về trang phục. Giọng ca sinh năm 1995 từng thừa nhận cô không biết khi nào trang phục bản thân lựa chọn đi quá giới hạn.

Do đó, dù được yêu thích nhờ tài năng, cá tính âm nhạc khác biệt nhưng xung quanh em út nhóm Mamamoo luôn có bình luận trái chiều. Gần đây, nữ ca sĩ 27 tuổi tiếp tục trở thành tâm điểm khi mặc bộ đồ ôm sát xuyên thấu trong sự kiện âm nhạc Kpop.Flex tại Frankfurt, Đức.

Thoải mái khoe vóc dáng với trang phục sexy

Tại ngành giải trí Hàn Quốc, Hwasa là một trong những ca sĩ thường được nhắc đến nhiều nhất về gu thời trang táo bạo. Hwasa tự tin vào tài năng và ngoại hình của cô. Nữ ca sĩ thoải mái bộc lộ thế mạnh vóc dáng với những trang phục cô yêu thích. Tuy nhiên, cũng vì sự thoải mái trong trang phục, Hwasa từng nhiều lần gây tranh cãi.

Đương nhiên cũng có những khán giả bênh vực. Họ ủng hộ khi Hwasa dám thách thức những tiêu chuẩn ngoại hình tại môi trường vốn được xem là bảo thủ như Kpop.

Hwasa từng gây xôn xao khi không mặc nội y ra sân bay. Nữ ca sĩ cởi áo khoác ngoài, lộ áo corset và quần ngắn khi biểu diễn ca khúc The Lion Sleeps Tonight và HandClap tại concert. Cô nhiều lần mặc áo nhựa trong suốt để lộ bộ đồ bó sát hoặc nội y để lên sân khấu.

Một trong những lần gây tranh cãi dữ dội nhất của Hwasa là ở MAMA 2018 diễn ra tại Nhật Bản. Khi đó, em út nhóm Mamamoo mặc bộ ôm sát màu đỏ với phần thân dưới ngắn để lộ body và kết hợp nhiều động tác vũ đạo gợi cảm. Sau đó, cư dân mạng chỉ trích Hwasa và cho rằng trang phục quá sexy, không phù hợp với tiêu chuẩn Hàn Quốc.

Hwasa chuộng những bộ đồ ôm sát cơ thể.

“Sự gợi cảm cũng cần có giới hạn của nó. Tôi đã bị sốc bởi trang phục quá ngắn, trước đó là lễ trao giải MelOn Music Awards. Nhưng so với MAMA thì trang phục của Hwasa ở MelOn Music Awards chưa là gì cả”, “Màn trình diễn của cô ấy đầy sức hút nhưng thật đáng tiếc khi trang phục lại là điều đáng bàn cãi”, “Khuôn mặt và body của cô ấy phù hợp với bộ đồ. Nhưng màn trình diễn lại quá phản cảm và không phù hợp với tiêu chuẩn của Hàn Quốc”, “Tôi cảm thấy xấu hổ với cương vị là một phụ nữ Hàn Quốc”, khán giả bình luận trên diễn đàn Pann.

Vào tháng 8 cùng năm, cô mặc bộ trang phục màu đỏ tương tự trong một đêm nhạc của nhóm Mamamoo. Thời điểm đó, khán giả cũng chia sẻ hình ảnh cô trong sự kiện lên mạng xã hội kèm theo nhiều bình luận trái chiều.

Với trang phục gây sóng gió một thời tại MAMA, Hwasa giải thích cô không biết khi nào bộ đồ trở nên quá hở hang. Do đó, bị stylist ngăn cản nhưng nữ ca sĩ vẫn quyết định chọn trang phục đó.

Cô giải thích: “Trong quá trình chuẩn bị cho buổi biểu diễn, tôi nghĩ kiểu trang phục này sẽ rất đẹp nên tôi đã nói với stylist về nó. Tôi thực sự không thể biết khi nào mọi thứ đang quá mức. Những người xung quanh thường kiểm soát điều này bằng cách nói với tôi khi mọi thứ đi quá xa. Tôi nghĩ họ cho rằng phần dưới của bộ trang phục của tôi hơi quá”.

Ở sự kiện Golden Disc Awards diễn ra đầu năm 2021, Hwasa tiếp tục bị chỉ trích vì quá sexy. Bất chấp thời tiết lạnh giá -9 độ vào thời điểm sự kiện diễn ra, nữ ca sĩ mặc áo yếm lộ toàn bộ lưng kết hợp short nhung cực ngắn, thắt lưng đen đơn giản. Hwasa đã mặc chính bộ trang phục đó khi trình diễn ca khúc Maria và khán giả cho rằng cô để lộ những phần cơ thể nhạy cảm do vũ đạo mạnh mẽ, dữ dội.

Áp lực khi đối mặt với sự chỉ trích

Tự tin với vóc dáng và phá bỏ định kiến, nhưng đứng trước những lời chỉ trích, chê bai, Hwasa không tránh khỏi sự buồn bã, áp lực. Gần đây khi cùng các thành viên nhóm Mamamoo xuất hiện trong phim tài liệu MMM_Where are we now, Hwasa thú nhận cô phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng vì những bình luận ác ý. Em út nhóm Mamamoo thừa nhận công chúng ghét bỏ và ác cảm với cô vì phong cách thời trang táo bạo.

"Tôi nghĩ đó là nỗi bất hạnh. Tôi thậm chí đã nghĩ: 'Liệu tình huống này có kết thúc nếu tôi chết không'. Nghề nghiệp của tôi là ca sĩ và tôi không phải kiểu người muốn làm những việc khác, chẳng hạn kinh doanh khi đang đi hát. Tôi muốn trả ơn người hâm mộ bằng âm nhạc và giao tiếp với họ thông qua âm nhạc. Đó là mọi thứ đối với tôi. Nhưng khi đọc những bình luận tiêu cực, tôi thậm chí không muốn làm điều đó nữa", Hwasa tâm sự.

Hwasa từng nghĩ tới điều tiêu cực vì bị chỉ trích quá nhiều.

Giám đốc điều hành RBW - công ty quản lý của Mamamoo - Kim Do Hoon cũng xuất hiện trong phim tài liệu và nói thêm: "Hwasa từng ăn mặc hở hang và sau đó cô ấy càng trở nên táo bạo nên một số người có thể cảm thấy thú vị rồi tự hỏi cô ấy làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, cũng có những người bảo thủ và nhận xét cô ấy không được mặc như thế. Thành thật mà nói, đây là thế giới mà phụ nữ phải hứng chịu nhiều chỉ trích hơn vì hình ảnh của họ".

Trước đó, trong chương trình Stopping On The Road Once In A While của đài KBS2, Hwasa tâm sự cô bị chê bai nhân cách vì trang điểm quá đậm hoặc mặc quần áo hở hang.

Thành viên nhóm Mamamoo bộc bạch: “Tôi bị chê nhân cách vì trang điểm quá đậm hoặc mặc quần áo hở hang. Họ muốn thấy tôi bị tổn thương và thất bại. Vì vậy, qua bài hát Maria, tôi viết về những khó khăn phải đối mặt".

“Tôi chỉ muốn được như hiện tại, nhưng đôi khi vẻ bề ngoài trở nên quá quan trọng và khiến tôi bị dao động. Tôi không thể biểu đạt rõ ràng nhưng luôn có một kẻ nổi loạn trong tôi”, nữ ca sĩ nói.