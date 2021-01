Hwang Hana bị bắt vì dùng ma túy

Bạn gái cũ của Park Yoo Chun bị bắt vì dùng ma túy trong thời gian chịu án treo. Cô được cho là liên quan tới cái chết của hôn phu họ Oh và có quan hệ với băng đảng buôn ma túy.

Ngày 8/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin tòa án Tây Seoul đã phát lệnh bắt giữ Hwang Hana với tội danh tái sử dụng ma túy trong thời gian chịu án tù treo. Thông tin thu hút sự chú ý của dư luận Hàn, bài báo của Sports Chosun thậm chí đứng đầu danh sách tin tức được đọc nhiều nhất trên trang chủ Naver.

Theo truyền thông Hàn, Hwang Hana bị bắt vì nghi ngờ liên quan tới băng đảng buôn ma túy lớn nhất Hàn Quốc và cái chết của hai người đàn ông. Một trong hai người đàn ông đó là vị hôn phu mới của Hwang Hana.

Cháu gái người sáng lập tập đoàn sữa Namyang chia tay với Park Yoo Chun vào tháng 5/2018. Một thời gian sau, cô đính hôn với người đàn ông họ Oh. Hwang Hana và hôn phu mới cùng nhau hút ma túy từ tháng 8/2020, lúc này Hwang vẫn trong thời gian chịu quản chế tù treo.

Tới ngày 22/12/2020, Oh tới trình diện sở cảnh sát Yongsan (Seoul), thú nhận bị Hwang Hana dụ dỗ dùng ma túy. Hai ngày sau đó, báo chí đưa tin Oh tự tử và đã qua đời.

Trong thư tuyệt mệnh của Oh do đài MBC tiết lộ, người này viết: "Tôi xin lỗi vì đã đưa Hwang Hana vào con đường nghiện ngập". Câu chữ trong di thư hoàn toán trái ngược với lời khai ở đồn cảnh sát trước đó. Người quen của Oh cũng khẳng định anh không phải kiểu người dễ dàng đưa ra lựa chọn cực đoan, tự tử vì dùng ma túy.

Bên cạnh đó, một nguồn tin tiết lộ sau khi hôn phu qua đời, Hwang Hana ngay lập tức gặp gỡ người quen của anh để tìm thư tuyệt mệnh. Cô khá lo lắng khi biết hôn phu để lại di thư.

Ngày 4/1, MBC đưa tin một đoạn ghi âm giữa Hwang Hana với hôn phu họ Oh và một người đàn ông họ Nam đã được gửi tới đài truyền hình. Trong đoạn ghi âm, Hwang Hana thừa nhận mua bán và sử dụng ma túy. Cô còn tiết lộ cụ thể từng hút ma túy cùng bạn ở Suwon và bắt đầu sử dụng chất cấm methamphetamine từ năm 2015.

Nhưng thực tế, người đàn ông họ Nam trong đoạn ghi âm trên đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu sau khi tự tử không thành vào ngày 17/12/2020. Nam được cho là thành viên của băng đảng buôn bán ma túy lớn nhất Hàn Quốc. Việc Hwang Hana cùng sử dụng ma túy với Nam khiến dư luận tin rằng cô liên quan tới tổ chức trên.

Hiện, cảnh sát đã bắt giữ Hwang Hana để điều tra về cái chết của hôn phu và hành vi sử dụng ma túy trong thời gian chịu án tù treo.

"Cô có nghĩ bản thân phải chịu trách nhiệm về những việc đã xảy ra với hai người cùng cô dùng ma túy không?", truyền thông Hàn trích dẫn lời thẩm vấn của cảnh sát. Tuy nhiên, Hwang Hana phủ nhận mọi việc, khẳng định không liên quan tới cái chết của hôn phu cũng như vụ tử tử không thành của Nam.