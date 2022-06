Huỳnh Tông Trạch và dàn sao TVB trong 'Bằng chứng thép 5'

Giống với phần 4, vai bác sĩ cao cấp tổ pháp y sẽ được diễn viên nữ đóng. Đây điểm khác biệt trong bản phim mới của Bằng chứng thép. Ba phần đầu chuyên gia pháp y do tài tử Lâm Văn Long thủ diễn (vai Cố Trạch Thâm). Trong bản phim 2020, Lý Thi Hoa đóng bác sĩ giải phẫu tử thi giúp cảnh sát phá án. Sang đến phần 5, nhân vật này do Thái Khiết đảm nhận. Cô có mối quan hệ tình cảm với bác sĩ lừa đảo, lưu manh Huỳnh Vĩnh Tuấn do Hồng Vĩnh Thành thủ diễn.