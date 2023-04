Huỳnh Như sang Nepal dự vòng loại Olympic Paris

CLB Lank cho phép Huỳnh Như nghỉ phép để cùng tuyển nữ Việt Nam thi đấu 2 trận gặp chủ nhà Nepal ở vòng loại Olympic Paris 2024.

Huỳnh Như được tạo điều kiện sang Nepal thi đấu vòng loại Olympic Paris 2024 cùng tuyển Việt Nam. Ảnh: Nguyen The Anh.

"Huỳnh Như đã được phép hội quân cùng tuyển nữ Việt Nam từ 2/4 đến 9/4 để thi đấu với Nepal. Như sẽ trở về Bồ Đào Nha ngay sau đó để cùng Lank thi đấu tiếp ở giải vô địch quốc gia nữ", người đại diện của Huỳnh Như chia sẻ với Zing News.

Bản thân tiền đạo sinh năm 1991 cũng hào hứng trước quyết định của CLB chủ quản. "Trở về với các cô gái Việt Nam thôi", Huỳnh Như chia sẻ trên trang cá nhân cùng tấm ảnh chân dung trong màu áo mới của tuyển nữ Việt Nam.

Huỳnh Như sẽ cùng đồng đội thi đấu 2 trận gặp chủ nhà Nepal ở bảng C vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Bảng C chỉ còn Việt Nam và Nepal do hai đối thủ Afghanistan và Palestine lần lượt rút lui mà không đưa ra lý do cụ thể.

Do chỉ còn hai đội trong bảng C nên ban tổ chức quyết định thay đổi thể thức mới trong bảng này là thi đấu hai lượt giữa Việt Nam và Nepal vào ngày 5/4 và 8/4 ở thành phố Kathmandu (Nepal).

Đội giành chiến thắng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai. Trường hợp hai đội bằng điểm và chỉ số thì sẽ thi đấu thêm hai hiệp phụ ngay sau trận. Nếu trận đấu vẫn có kết quả hòa thì hai đội sẽ đá luân lưu để chọn ra đội thắng cuộc.

Vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 khu vực châu Á có 7 bảng đấu. 7 đội đứng nhất mỗi bảng sẽ tranh tài cùng đội nữ CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc ở vòng loại thứ hai.

Bản thân Huỳnh Như đang nỗ lực lấy lại cảm giác ghi bàn ở CLB. Lần gần nhất cô lập công là bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của Lank trước Torreense vòng 13 giải VĐQG Bồ Đào Nha hôm 4/2.

Huỳnh Như tạt bóng dẫn đến bàn thắng cho Lank Huỳnh Như có dấu ấn trong bàn mở tỷ số của Lank trước Ouriense ở vòng 16 giải vô địch bóng đá nữ Bồ Đào Nha tối 19/3 (giờ Hà Nội).