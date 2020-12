Huỳnh Hiểu Minh sau khi giảm 10 kg

Hình ảnh mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh khiến người hâm mộ lo lắng khi để lộ dáng vẻ gầy gò.

Ngày 22/12, Sina đưa tin Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ ảnh chụp bản thân trên trang cá nhân.

Đáng chú ý, những hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Tân Bến Thượng Hải cho thấy anh xuống cân khá nhiều. Gương mặt Huỳnh Hiểu Minh hốc hác, gầy gò. Nhiều người còn cho biết họ đã không nhận ra ông xã của Angelababy. So với lần xuất hiện trong lễ trao giải thưởng Kim Kê hôm 28/11, anh được nhận xét trông gầy hơn.

Dáng vẻ gầy gò của Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Sina.

Theo Sina, Huỳnh Hiểu Minh giảm cân phục vụ cho việc ghi hình bộ phim The Man with the Wig. Trước đó, để chuẩn bị cho vai diễn, anh đã giảm cấp tốc 10 kg bằng cách tập luyện vất vả và ăn kiêng nghiêm ngặt. Sao nam dự định giảm thêm 5 kg trong thời gian tới, nhưng kế hoạch đã phải thay đổi vì sức khỏe sa sút.

"Toàn bộ số cân tôi giảm được đều nhờ phương pháp nhịn ăn. Sút cân quá nhiều trong thời gian ngắn, tôi đã bị suy dinh dưỡng. Tim tôi gần như không thể chịu được sự thay đổi này”, anh tiết lộ với truyền thông.

Người hâm mộ cho rằng tài tử Thần điêu đại hiệp đang giảm câm quá đà và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh. "Huỳnh Hiểu Minh gầy quá", "Anh ấy phải tăng cân trở lại thôi", "Nhìn không quen mắt chút nào, quá hốc hác", là một số bình luận của khán giả phía dưới bài đăng.

Huỳnh Hiểu Minh được đánh giá có năm 2020 khá thành công. Vai diễn trong Liệt hỏa anh hùng (The Bravest) giúp anh được vinh danh "Ảnh đế" ở LHP Bách Hoa và Kim Kê lần thứ 33. Tuy nhiên, tài tử bị công chúng cho là không xứng đáng giành chiến thắng vì diễn xuất thiếu thuyết phục.

Huỳnh Hiểu Minh được vinh danh liên tiếp ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Bách Hoa và Kim Kê lần thứ 33.

Trong khi đó, về đời tư, hôn nhân của anh và Angelababy vẫn là tin tức được dư luận bàn tán. Việc tránh né nhắc về nhau, thậm chí ngày sinh nhật cũng không một lời chúc mừng khiến mối quan hệ của cả hai bị đặt nghi vấn đã rạn nứt. Dù vậy, cả hai nghệ sĩ vẫn không lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ.