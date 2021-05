Huyện Củ Chi có gì để được lên quận giai đoạn 2025-2030?

Về việc phát triển giao thông, trong năm 2020, tỉnh lộ 8 nối Bình Dương - Củ Chi (TP.HCM) - Long An đã được mở rộng giúp kết nối các khu công nghiệp của 3 địa phương này. Tuy nhiên, theo Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng, hệ thống giao thông của huyện Củ Chi đang mất an toàn do các tuyến đường vẫn còn nhỏ, nguy hiểm. Nếu không sớm mở rộng, 3 năm nữa tình trạng ùn tắc giao thông sẽ xảy ra.