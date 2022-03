Hủy kết quả trúng đấu giá mỏ cát hơn 2.800 tỷ đồng ở An Giang

Công ty T-S.Home ngưng thực hiện thủ tục khai thác mỏ cát đã trúng đấu giá trên sông Tiền nên mất 1 tỷ tiền cọc và bị hủy kết quả trúng đấu giá.

Ngày 24/3, UBND tỉnh An Giang thông báo về việc hủy bỏ kết quả giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy kết quả đấu giá quyền khai thác cát sông tại mỏ cát sông Tiền ở xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới.

Theo thông báo của UBND tỉnh An Giang, lý do hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy kết quả đấu giá tài sản do công ty T-S.Home (có trụ sở tại TP.HCM) ngưng thực hiện thủ tục khai thác mỏ cát.

Sở Tài nguyên Môi trường, cơ quan được UBND tỉnh giao thẩm quyền xử lý tài sản đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và công ty T-S.Home, trước đó đã thống nhất thỏa thuận hủy kết quả đấu giả tài sản.

Số tiền hơn 1 tỷ đồng của công ty T-S.Home đã nộp cọc khi tham gia đấu giá không được trả lại và nộp vào ngân sách.

Khu vực mỏ cát được đấu giá hơn 2.811 tỷ đồng . Ảnh: A.N.

Hồi tháng 3/2021, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang, đã ký thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông trên sông Tiền. Mỏ cát có giá khởi điểm 7,2 tỷ đồng , kết thúc phiên đấu giá, công ty T-S.Home trúng đấu giá với mức giá hơn 2.811 tỷ đồng , cao hơn 390 lần so với giá khởi điểm.