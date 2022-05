Huy động hơn 1.000 CSGT phục vụ SEA Games 31

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ của Cục CSGT và 12 địa phương tổ chức nội dung thi đấu SEA Games 31 được huy động làm nhiệm vụ tuần tra, dẫn đoàn, đảm bảo giao thông tại các chốt.

"Để phục vụ công tác dẫn đoàn và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông SEA Games 31, trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ CSGT đã được huy động", thượng tá Lê Quang Hòa, Trưởng phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn (Cục CSGT), chia sẻ với Zing.

Lực lượng tham gia bao gồm cán bộ, chiến sĩ của Cục CSGT và của 12 tỉnh, thành phố tổ chức các nội dung thi đấu. Tại các địa phương, CSGT sẽ làm nhiệm vụ tham gia tuần tra, dẫn đoàn. Một số lực lượng công an khác được huy động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các chốt trên đường.

Lực lượng dẫn đoàn của Cục CSGT tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Hồng Quang.

Theo phương án ban đầu, có khoảng 80-100 đoàn được CSGT dẫn đường. Tuy nhiên, để đảm bảo cho vận động viên được đến địa điểm thi đấu tuyệt đối đúng giờ, một số địa phương yêu cầu CSGT dẫn toàn bộ các đoàn từ nơi ở đến địa điểm thi đấu. Do vậy, số lượng đoàn dẫn thực tế tăng gấp nhiều lần so với kế hoạch.

Việc dẫn đoàn tại các địa phương trừ Hà Nội sẽ sử dụng ôtô. Trong khi đó tại thủ đô, CSGT sẽ ưu tiên sử dụng môtô để đảm bảo tính linh hoạt trong tình trạng giao thông đông đúc. Cục CSGT đã tăng cường 15 môtô cho Phòng CSGT Công an Hà Nội.

So với các sự kiện khác, việc dẫn đoàn phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội được cho là có nhiều thách thức hơn do phải đảm bảo cho vận động viên đến đúng giờ, tránh ùn tắc nhưng không được cấm đường để khán giả có thể đến cổ vũ.

Phòng chống đua xe, gây rối trật tự được CSGT Hà Nội tập trung xử lý trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Ảnh minh họa: Hồng Quang.

Phú Thọ là địa phương diễn ra bảng A môn bóng đá nam với sự tham gia của U23 Việt Nam. Đại diện Cục CSGT cho hay Công an Phú Thọ đã lên phương án ứng trực 100% lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và dẫn đoàn.

Tỉnh này sẽ hạn chế phương tiện có kích thước lớn đi vào các tuyến chính từ trước khi diễn ra trận đấu. Phương án phân luồng được thực hiện từ xa, phối hợp với Đội 1 (Cục CSGT) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để thực hiện ngay từ nút giao đầu cao tốc. “Việc này địa phương đã có kinh nghiệm trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương hàng năm”, thượng tá Hòa nói thêm.

Chiều nay, môn bóng đá nam khởi tranh cùng lễ rước đuốc là những hoạt động đầu tiên của SEA Games 31 được diễn ra. Tiếp sau đó sẽ là lễ khai mạc, bế mạc cùng 40 môn thi đấu tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận.

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra với sự tham dự của hơn 10.000 thành viên từ 11 quốc gia. Đặc điểm của sự kiện này là các đoàn sẽ không ở tập trung tại khu làng vận động viên như các kỳ đại hội khác. Họ sẽ được bố trí tại các khách sạn ở địa phương có địa điểm thi đấu.