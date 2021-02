Hủy bắn pháo hoa, chọi trâu vì dịch bệnh

Những hoạt động tập trung đông người, không thiết yếu ở nhiều địa phương có thể bị hủy, hoãn vì vấn đề an toàn.

Kể từ 28/1, UBND nhiều địa phương đã họp bàn về vấn đề tổ chức các sự kiện chào năm mới sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại.

Tại Sơn La, chương trình chạy marathon quốc tế năm 2021 tại Mộc Châu, dự kiến khai mạc ngày 30-1, bị dừng ngay lập tức. Quyết định được ban tổ chức thông báo cho khoảng 4.300 vận động viên đăng ký tham dự.

Giải chạy thu hút hơn 4.000 vận động viên tham gia bị hủy. Ảnh: Tổng cục Thể thao.

Tại Vĩnh Phúc, UBND các huyện, xã, phường cũng đã tạm dừng tổ chức những lễ hội có quy mô lớn như: lễ hội cướp phết Bàn Giản, lễ hội chọi trâu Hải Lựu, lễ hội đền Ngự Dội... Các hoạt động văn hóa, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí cũng bị tạm dừng để tránh tập trung đông người.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, hoạt động pháo hoa cũng không được phép diễn ra trên toàn địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh lữ hành, du lịch trên địa bàn không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, người mắc bệnh và không đón khách từ các vùng có dịch về tỉnh...

Từ 13h ngày 29/1, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng ra quyết định tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường đến khi có chỉ đạo mới. Đồng thời, chính quyền tỉnh tạm dừng tổ chức các lễ hội, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, thể thao, mừng thọ thu hút đông người, khuyến cáo người dân hạn chế du xuân.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, thành phố cũng hủy chương trình Phiên chợ ngày Tết với nhiều hoạt động văn hóa cổ truyền. Khu du lịch sinh thái Suối Hoa (Hòa Vang, Đà Nẵng) cũng tạm dừng kế hoạch tổ chức chương trình Toom Sara Fet, dự kiến tổ chức từ 14-16/2.

Hội An cấm phố đi bộ để tránh tập trung đông người.

Ngay sát Đà Nẵng, Hội An cũng bắt đầu thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm an toàn. Ngày 30/1, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An, đã ký văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người chưa cấp thiết trên địa bàn.

Kế hoạch tổ chức Hội đón Giao thừa (chương trình bắn pháo hoa) vẫn đang được đưa ra thảo luận trước khi quyết định tiếp tục hay hủy.

Hiện tại, tình hình các điểm du lịch chưa dính đến yếu tố dịch vẫn đang khá căng thẳng. Ở Sa Pa (Lào Cai), tính tới 30/1, khoảng 30% khách đã hủy tour Tết. Dự kiến, con số này sẽ tăng đến 80% nếu tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.