Hút thuốc lá gây hại thế nào cho làn da của nam giới?

Cản trở quá trình sửa chữa thương tổn: Chất hóa học trong khói thuốc lá dẫn đến sự co thắt mạch máu, ảnh hưởng xấu đến sự chữa lành vết thương. Thiếu máu lưu thông làm chậm khả năng tự phục hồi của cơ thể. Do đó, khi bị mụn, tổn thương da do ánh nắng, tình trạng viêm nhiễm càng trở nên nghiêm trọng. Ảnh: Mybest.