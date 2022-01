'Hương vị tình thân' là phim truyền hình của năm 2021

"Hương vị tình thân" lên sóng từ tháng 4/2021, gồm 136 tập. Phim đề cao giá trị của tình thân và gia đình.

Tại lễ trao giải VTV Awards diễn ra tối 1/1, Hương vị tình thân được vinh danh ở hạng mục Phim truyền hình ấn tượng. Nữ diễn viên Phương Oanh hạnh phúc trước chiến thắng của đoàn phim. Cô chúc mừng các thành viên trong ê-kíp và cho biết bản thân hài lòng với những gì đã thể hiện qua vai diễn Phương Nam.

Hương vị tình thân gồm 136 tập là tác phẩm dài hơi nhất của Phương Oanh nói riêng và phim Việt năm qua nói chung. Bộ phim có sự tham gia của Phương Oanh, Võ Hoài Nam, Mạnh Trường, Thu Quỳnh… Hương vị tình thân chuyển thể từ kịch bản phim My Only One của Hàn Quốc nhưng có sự đổi mới về tình tiết và tính cách nhiều nhân vật.

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và đoàn phim Hương vị tình thân nhận giải Phim truyền hình ấn tượng. Ảnh: VTV.

Phim kể về cuộc sống của Phương Nam (Phương Oanh đảm nhận) từ khi quen biết và kết hôn với Long (Mạnh Trường). Đan xen đó là những khó khăn khi nhân vật có người cha với quá khứ tù tội là ông Sinh (Võ Hoài Nam). Phim đề cao giá trị của tình cảm gia đình, tình thân.

Chia sẻ về bộ phim, Phương Oanh cho Zing biết: “Một năm qua, 80% tâm lý, thời gian và cảm xúc của tôi dành cho Phương Nam. Bây giờ, tôi phải trở về thực tại. Đến hiện tại, Phương Nam là nhân vật đặc biệt. Với những nhân vật trước, cảm xúc của tôi phần nhiều là đồng cảm, thương xót. Nhưng Phương Nam là người tôi ngưỡng mộ, nể phục về cả tính cách, con người và hành trình trưởng thành. Tôi muốn noi theo Phương Nam”.

Mạnh Trường thắng giải Nam diễn viên ấn tượng nhờ vai Long. Ảnh: VTV.

“Đây là dự án dài hơi nhất của tôi từ trước đến nay. Tôi bồi hồi suốt một tuần cuối và không tin đã đến lúc hành trình với vai Phương Nam kết thúc. Tuy nhiên, tôi cũng nhẹ lòng khi làm trọn vẹn, đầy đủ với nhân vật. Giữa tôi và Phương Nam có sự gắn kết vô hình suốt một năm qua”, Phương Oanh nói thêm.

Phương Oanh từng có mặt ở danh sách đề cử Nữ diễn viên ấn tượng. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô yêu cầu rút tên không tham gia tranh giải VTV Awards năm nay ngay từ khi giải chuẩn bị khởi động.