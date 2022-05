Hướng tiêu hủy MV của Sơn Tùng

Luật sư Nguyễn Đức Hùng cho biết việc tiêu hủy "There's No One At All" được hiểu là xóa bỏ đĩa hoặc vật liệu chứa nội dung, bản ghi âm, ghi hình có nội dung của video này.

Chiều 5/5, trao đổi với Zing, ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết người đại diện của Sơn Tùng đến làm việc với thanh tra Bộ. Ông Phạm Cao Thái cho biết sau khi làm việc, thanh tra ra quyết định xử phạt hành chính là 70 triệu đồng. Đại diện của Sơn Tùng nhận quyết định xử phạt và chấp hành các quyết định xử lý của thanh tra.

There's No One At All được phát hành ngày 28/4 và lập tức gây tranh cãi vì nội dung tiêu cực, thậm chí có cảnh tự tử. Theo quan điểm của đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình There's No One At All mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục.

Trái pháp luật nếu cố tình lưu giữ và phát tán các sản phẩm vi phạm

Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội - trao đổi với Zing trong vụ việc, công ty M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng M-TP - đơn vị phát hành MV There's No One At All - bị xử phạt 70 triệu đồng vì hành vi “lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Ngoài việc phạt tiền, theo quy định tại các điểm b, c và d Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi vi phạm này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả là: “Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung độc hại”, “buộc nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp có được” do thực hiện hành vi vi phạm và “buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số”.

Sơn Tùng bị xử phạt 70 triệu đồng vì MV There's No One At All.

Đây là các căn cứ pháp lý để Thanh tra Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên đối với công ty M-TP Entertainment.

Pháp luật chưa có quy định cụ thể nhưng biện pháp khắc phục hậu quả buộc “tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung độc hại” đối với MV There's No One At All sẽ được thực hiện bằng các biện pháp như: Tiêu hủy băng, đĩa hoặc vật liệu chứa nội dung, bản ghi âm, ghi hình có nội dung của video này hoặc các hình thức kỹ thuật khác nhằm xóa bỏ nội dung của MV.

Trước câu hỏi MV của Sơn Tùng có được phát hành ở nước ngoài hay không, luật sư Nguyễn Đức Hùng trả lời: “Việc này phụ thuộc vào quy định của pháp luật nước đó. Tuy nhiên, khi đã bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy và tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số mà người vi phạm vẫn cố tình lưu giữ, phát tán các sản phẩm vi phạm đó trên lãnh thổ Việt Nam hoặc ở nước ngoài đều là trái pháp luật Việt Nam”.

Luật sư nhấn mạnh: “Thực tế, khi các sản phẩm vi phạm đã bị phát tán trên không gian mạng, đặc biệt các nền tảng số tại nước ngoài, bản thân người vi phạm cũng rất khó có thể gỡ bỏ được. Trong trường hợp này, các cơ quan chức năng có thể yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở nước ngoài xử lý, gỡ bỏ sản phẩm vi phạm hoặc áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để chặn không cho người sử dụng tại Việt Nam truy cập đến”.

Ngay khi ra mắt, There's No One At All đã bị chỉ trích vì cảnh quay tiêu cực.

MV tiêu cực, ảnh hưởng đến giới trẻ

Luật sư nhận định lý do chính khiến There’s No One At All bị chỉ trích, tranh cãi và xử phạt là cảnh cuối cùng của MV khi nhân vật chính giải quyết bế tắc cuộc đời bằng cách tự tử nhảy lầu. Trong MV ca sĩ Sơn Tùng hóa thân thành kẻ lang thang, sống trên xe chở rác, bất mãn và chán ghét cuộc sống. Nhân vật nam do Sơn Tùng đảm nhận thường xuyên gây rối, bị đuổi đánh và đơn độc, nổi loạn khi cả xã hội quay lưng.

Theo luật sư, hình ảnh và nội dung MV có thể được coi là một tác động tiêu cực đến xã hội, đặc biệt với thế hệ trẻ hiện nay. “Số lượng giới trẻ nghe nhạc của Sơn Tùng rất nhiều, những hình ảnh này có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ, lối sống dẫn đến việc làm theo của lứa tuổi học sinh đang muốn thể hiện mình bằng những hành động cực đoan, tiêu cực”, luật sư nói với Zing.

Nhiều tổ chức lên tiếng yêu cầu xóa bỏ MV.

Luật sư cho biết thêm: “Xuyên suốt MV là loạt cảnh Sơn Tùng đương đầu với xã hội, bị đuổi bắt, đánh đập. Bên cạnh đó còn là những diễn biến diễn ra song song trong đầu, là nội tâm đầy giằng xé, đáng chú ý là cảnh cuối cùng của MV lại chính là khoảnh khắc nhân vật tự kết liễu cuộc đời bằng cách nhảy lầu”.

Chiều ngày 6/5, MV ca khúc There’s No One At All của Sơn Tùng M-TP chính thức biến mất khỏi nền tảng YouTube. Trước đó, Sơn Tùng chỉ ẩn MV ở Việt Nam và vẫn phát hành ở các quốc gia khác.

Thời điểm đó, Sơn Tùng nói lời xin lỗi, đồng thời khẳng định ngừng phát hành sản phẩm.

"Sau khi phát hành, Tùng cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhân đây Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến những ai đã có cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty M-TP Entertainment mong muốn. Tùng luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tùng luôn mong muốn mang lại giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam của mình. Vì vậy, Tùng và công ty, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, sẽ chủ động ngưng phát hành MV There’s No One At All", nam ca sĩ cho biết.