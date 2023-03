Hương Giang bị chê kém duyên vì chen hàng thảm đỏ

Tại thảm đỏ sự kiện công bố dự án phim của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito ngày 21/3, Hương Giang vướng nhiều chỉ trích vì hành động kém tinh tế.

Cụ thể, khi xếp hàng chờ chụp ảnh, vì thân thiết từ trước, Hương Giang rủ Thùy Tiên lên chụp cùng mình. Tuy nhiên, lúc này phía trước Thùy Tiên còn có Lệ Nam và Nhật Kim Anh đang đợi đến lượt.

Dù Thùy Tiên sau đó đã nán lại xin phép đàn chị là Lệ Nam, Nhật Kim Anh và được họ đồng ý, hành động của Hương Giang vẫn nhận ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng cô kém duyên trên thảm đỏ vì lôi kéo đồng nghiệp chen hàng. Việc này đồng thời cũng gây khó xử cho Thùy Tiên.

Nhiều khán giả bình luận: "Nếu muốn chụp ảnh cùng Tiên thì Hương Giang có thể xuống sau để đợi. Dù Giang đứng trước nhưng Tiên vẫn xếp hàng sau Lệ Nam và Nhật Kim Anh. May là Tiên có ngừng lại xin phép đàn chị, nhưng chung quy vẫn kém văn minh, lấn lướt người khác", "Mình vô ý thức còn kéo cả Thùy Tiên, làm em út khó xử nữa", "Hương Giang làm vậy là không tôn trong Lệ Nam và Nhật Kim Anh",...

Bên cạnh đó, một số người cho rằng sự việc không có gì to tát do Lệ Nam hay Nhật Kim Anh đều tỏ ra vui vẻ ở sự kiện, không có phản ứng gì sau đó.

Zing đã liên hệ Hương Giang, tuy nhiên người đẹp từ chối phản hồi về hành động đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Thông thường với các sự kiện có nhiều nghệ sĩ cùng thảm dự, việc chụp ảnh phải theo thứ tự xếp hàng. Việc chen hàng ở thảm đỏ thường nhận phản hồi tiêu cực từ khán giả. Cách đây không lâu, một TikToker cũng nhận chỉ trích khi chen hàng chụp ảnh với Hari Won.

