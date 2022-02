Hướng đi mới cho mảng sách lý luận chính trị

Năm 2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện 832 đầu sách với số bản và trang in vượt xa so với 2020. Xuất bản điện tử cũng có sự chuyển biến tích cực.

Sáng 18/2, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022”.

Theo lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhà xuất bản đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả công tác xuất bản.

Ông Phạm Minh Tuấn - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Huệ.

Năm 2021, nhà xuất bản xây dựng kế hoạch đề tài tập trung mảng sách đặt hàng, sách dịch cho nước bạn Lào và sách trọng tâm phục vụ các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trong năm. Nhiều ấn phẩm giàu giá trị tư tưởng, lý luận và thực tiễn ra mắt bạn đọc.

Đặc biệt, nhà xuất bản đã lựa chọn, dịch sang tiếng Lào và xuất bản 15 đầu sách lý luận chính trị để gửi tặng phía bạn Lào.

Ông Phạm Minh Tuấn - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết đơn vị đang triển khai đề án “Trung tâm dữ liệu sách quốc gia và lý luận chính trị”.

“Hiện, chúng tôi là đơn vị làm sách điện tử lớn nhất toàn ngành. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh xuất bản điện tử. Trước hết, người trong đơn vị phải thành thạo với định dạng này, sau đó sẽ hướng dẫn bạn đọc sử dụng. Chúng tôi cũng mong đề án Trung tâm dữ liệu sách quốc gia và lý luận chính trị được đông đảo cơ quan và bạn đọc ủng hộ”, ông Tuấn bày tỏ.

Do ảnh hưởng của đại dịch, công tác phát hành sách gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác biên tập, xuất bản; đặc biệt là xuất bản sách điện tử, sách nói. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện in mã QR-code trên các ấn phẩm để hạn chế sách bị in lậu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị này trong năm 2022 là xuất bản có chọn lọc các đề tài mang giá trị tổng kết lý luận, thực tiễn, thiết thực.

Theo đó, các mảng sẽ được chú trọng là: Sách đặt hàng; sách kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022; văn kiện và tài liệu học tập các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng; đề án sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2022-2023.