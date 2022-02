Hướng đi để 'Spider-Man: No Way Home' thắng Oscar 2022

“Spider-Man: No Way Home”, “Zack Snyder’s Justice League” và “Avengers: Endgame” là ba trong số các tựa phim có khoảnh khắc được khán giả yêu thích nhất.

Năm nay, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã bắt tay với mạng xã hội Twitter xây dựng thêm các hạng mục dành cho khán giả bình chọn trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar. Đây là nỗ lực của AMPAS nhằm thu hút thêm khán giả trẻ cho chương trình.

Người dùng mạng xã hội có cơ hội bình chọn cho khoảnh khắc điện ảnh mình yêu thích bằng cách đăng bài sử dụng hashtag #OscarsCheerMoment. Tương tự, họ cũng có thể bình chọn cho bộ phim yêu thích đã phát hành trong năm 2021 bằng hashtag #OscarsFanFavorite. Khoảnh khắc điện ảnh cùng tác phẩm có lượng bình chọn cao nhất sẽ được vinh danh trong đêm trao giải tổ chức ngày 27/3.

Spider-Man: No Way Home có hy vọng được vinh danh.

Cuối tuần qua, Viện Hàn lâm đã hé lộ 5 khoảnh khắc điện ảnh có lượng bình chọn cao nhất thời gian qua. Các cảnh phim theo thứ tự gồm: Ba phiên bản Spider-Man (Tom Holland, Andrew Garfield và Tobey Maguire) tụ họp trong Spider-Man: No Way Home, Neo (Keanu Reeves) né đạn trong The Matrix, Effie (Jennifer Hudson) hát ca khúc And I’m Telling You từ Dreamgirls, biệt đội Avenger tụ họp trong Avengers: Endgame và Flash (Ezra Miller) trình diễn Speed Force trong Zack Snyder's Justice League.

Khoảnh khắc ba phiên bản Spider-Man cùng xuất trận trong Spider-Man: No Way Home là cảnh phim được khán giả yêu thích nhất 2021. Ảnh: Marvel Studios.

Với kết quả này, thắng thua tại hạng mục bình chọn khoảnh khắc yêu thích đã quá rõ. 3/5 khoảnh khắc điện ảnh thuộc về các bộ phim ra mắt trước năm 2021: The Matrix ra rạp năm 1999, Dreamgirls phát hành năm 2006, Avengers: Endgame khuấy động phòng vé toàn cầu năm 2019. Zack Snyder's Justice League phát hành năm 2021 nhưng chỉ được coi là bản dựng mới của Justice League (2017) thay vì một tác phẩm độc lập.

Trong chùm phim, Spider-Man: No Way Home là tác phẩm duy nhất hợp lệ. Khi bốn trong số năm khoảnh khắc điện ảnh được yêu thích nhất 2021 đều không đủ điều kiện tranh giải, chiến thắng cho Spider-Man: No Way Home là không cần phải tranh cãi. Kết quả càng thêm vững chắc khi khoảnh khắc ba siêu anh hùng hội tụ đang dẫn đầu cuộc bình chọn.

“Con chung” của Sony Pictures và Marvel Studios cũng đăng ký tranh giải tại nhiều hạng mục khác, bao gồm cả Phim xuất sắc nhưng chỉ nhận một đề cử cho hiệu ứng hình ảnh. Cạnh tranh với bộ phim là các bom tấn hành động Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Đây đều là các tác phẩm cứu doanh thu phòng vé Hollywood sau thời gian dài ảnh hưởng vì đại dịch.

Cảnh phim được mong chờ suốt nhiều thập kỷ

Spider-Man: No Way Home bắt đầu bằng tình huống danh tính thật của Spider-Man là Peter Parker (Tom Holland) đã bị bại lộ. Để cứu vãn tình hình, siêu anh hùng trẻ tuổi đã tìm đến Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của hai chú cháu đã nhanh chóng hóa thành “chữa lợn lành thành lợn què”.

Phép thuật đã mở tung cánh cổng kết nối đa vũ trụ Marvel, kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt ác nhân từ các vũ trụ Spider-Man khác. Càng cố gắng tìm kiếm một cái kết có hậu cho tất cả, Spider-Man các lún sâu vào bi kịch. Vào khoảnh khắc tan vỡ, đen tối nhất, siêu anh hùng trẻ tuổi đã được vực dậy bởi những người cùng cảnh ngộ, hay nói cách khác, là biến thể của chính cậu từ các vũ trụ khác.

Spider-Man: No Way Home đã thu hơn 1,8 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu, trở thành phim ăn khách nhất phát hành trong thời điểm đại dịch Covid-19. Ảnh: Sony.

Sự kiện đã kết nối lịch sử kéo dài hai thập kỷ của các bộ phim chuyển thể từ truyện tranh Spider-Man cùng ba phiên bản siêu anh hùng bắn tơ trên màn ảnh rộng vào một vũ trụ duy nhất. Đây là bước ngoặt lớn với Vũ trụ Spider-Man (Spiderverse) nói riêng và Vũ trụ Điện ảnh Marvel nói chung.

Mới đây, trả lời phỏng vấn IGN, hai biên kịch Erik Sommers và Chris McKenna tiết lộ họ phải viết đi viết lại phân cảnh ba phiên bản Spider-Man gặp gỡ tới 10 lần trước khi ưng ý.

Sommers nói: “Trong loạt The Amazing Spider-Man, Gwen đã có những lời khá thấm thía về việc nuôi dưỡng hy vọng và mọi thứ. Lời này ngay lập tức khiến chúng tôi thấy thú vị. Nếu phiên bản Spider-Man do Garfield thủ vai một lần nữa thất bại, cậu ấy sẽ không thể giữ được niềm hy vọng ấy. Cậu ấy đã bị tổn thương quá nhiều. Và đó là cách chúng tôi xây dựng tâm lý cho nhân vật”.

“Ngay vào đêm trước khi chúng tôi quay cảnh ba Spider-Man gặp nhau trên mái nhà và hai người tiền nhiệm tìm cách thuyết phục Parker đổi ý, kịch bản vẫn tiếp tục điều chỉnh. Chúng tôi đã dạo đi dạo lại cảnh ấy. Khi các diễn viên đến, chúng tôi lại phân tích cảnh phim một lần nữa và xây dựng mọi thứ lại từ đầu”, Chris McKenna kể lại.

Ở hạng mục bình chọn dành cho phim điện ảnh được khán giả yêu thích nhất, trong tuần qua, cuộc cạnh tranh quyết liệt đang diễn ra giữa hai tác phẩm Army of the Dead và Cinderella. Army of the Dead do Snyder đạo diễn, là tác phẩm mở ra vũ trụ xác sống của Netflix. Cinderella do Amazon phát hành, có sự góp mặt của giọng ca Camila Cabello trong vai chính. Tuy nhiên, cả hai phương án đều không khiến báo chí và giới phê bình hài lòng.